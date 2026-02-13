வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (17:22 IST)

என்னை போல் தனிக்கட்சி தொடங்க முடியுமா? அரசியல் தலைவர்களுக்கு விஜய் பகிரங்க சவால்!

vijay
அரசியலில் எனக்கு அனுபவம் இல்லை என்று சொல்பவர்கள், ஒரு தனிக் கட்சி தொடங்க முடியுமா? என்று தவெக தலைவர் விஜய்  சவால் விடுத்துள்ளார்.
 
சேலத்தில் இன்று நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் கூறியதாவது: எந்த ஒரு கட்சியையும் அழிக்க நான் அரசியலுக்கு வரவில்லை. எங்களது எதிரி யார் என்று பகிரங்கமாக அறிவித்துவிட்டு, அவர்களை அழித்துவிட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் நோக்கம்.
 
என்னைப் பற்றி ஒரே விஷயத்தைச் சொல்லி புலம்புபவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள். எனக்கு அரசியலில் அனுபவம் இல்லை. பிறகு எப்படி ஆட்சி, அதிகாரத்தை செய்ய முடியும்? அவர்களுக்கு ஒரு பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா?அனுபவம் என்று சொல்பவர்கள், மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்ததை தவிர வேறு என்ன அனுபவம் இருக்கிறது?
 
அடுத்தவர் ஆரம்பித்த கட்சியில் அமர்ந்துகொண்டு அவர்கள் முகவரியில் அரசியல்வாதியாக இருக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு சவால். என்னை போல பின்புலம் இல்லாமல் ஒரு தனிக் கட்சி தொடங்கி, குறைந்தபட்சம் ஒரு சதவீத வாக்குகள் வாங்க முடியுமா? தைரியம் இருக்கிறதா?
 
35 ஆண்டுகளாக கட்சி நடத்திக்கொண்டு, ஆட்சி அதிகாரத்திலும் இருந்துகொண்டு இன்னும் கூட்டணி கட்சியை நம்பி அரசியல் நடத்தும் இந்த 75 ஆண்டுகள், 50 ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட கட்சிகளை எதிர்த்து நான் தனியாக அரசியல்கட்சி தொடங்கியிருக்கிறேன்.உங்களை போன்றவர்களை தாண்டி இன்று முதன்மை சக்தியாக மாறி 30 சதவீதத்தை தாண்டி மக்களின் ஆதரவை பெற்றிருக்கிறோம். 
 
கட்சியைத் தொடங்கிய அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவை மறந்ததுதான் உங்கள் அனுபவம். கொள்ளையடிப்பதில்தான் உங்களுக்கு அதிக அனுபவம் உள்ளது. அப்படிப்பார்த்தால் எங்களுக்கு அனுபவம் இல்லைதான். சுட்டுப்போட்டாலும் எனக்கு கொள்ளையடிக்க அனுபவம் வராது  என்று விஜய் பேசினார்..
 
5 ஆண்டுகள் ஆட்சி நடத்திவிட்டு இன்று உங்கள் கனவுகளை சொல்லுங்கள் என்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின். ஸ்டாலின் சாருக்கு மக்கள் சார்பாக ஒரு கேள்வி. மக்களின் கனவு என்ன என்று தெரியுமா?அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று தெரியுமா? கடந்த கால தேர்தல்களில்  உங்களுக்கு வாக்களித்ததற்கு காரணம், மக்களுக்கு நல்லது செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை. ஆனால், நீங்கள் செய்ததோ மக்கள் விரோத ஆட்சி. எனவே, தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தை ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்பதே மக்களின் கனவு. இவ்வாறு விஜய் பேசினார்.

Edited by Siva
 

உச்சி வெயில். சேர்.. கூரை இல்லை.. தொடர் மரணம்!.. தவெக மீது குவியும் புகார்கள்..

உச்சி வெயில். சேர்.. கூரை இல்லை.. தொடர் மரணம்!.. தவெக மீது குவியும் புகார்கள்..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க பலரும் கூடியதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

விஜய் கூட்டத்தில் இறந்தவர் அனுமதி இல்லாமல் வந்தவரா?... உண்மை என்ன?..

விஜய் கூட்டத்தில் இறந்தவர் அனுமதி இல்லாமல் வந்தவரா?... உண்மை என்ன?..தவெக தலைவர் விஜய் ஏற்கனவே கடந்த செப்டம்பர் மாதம் கரூரில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தியபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

கரூரை அடுத்த சேலம்!.. விஜய் கூட்டத்தில் உயிரிழந்த இளைஞர்!...

கரூரை அடுத்த சேலம்!.. விஜய் கூட்டத்தில் உயிரிழந்த இளைஞர்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் இன்று தவெக சார்பில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.

4 கார்களில் மாறி மாறி பாலியல் பலாத்காரம்.. 11ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்..!

4 கார்களில் மாறி மாறி பாலியல் பலாத்காரம்.. 11ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்..!மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில், 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் பிளாக்மெயில் செய்யப்பட்டு, நான்கு வெவ்வேறு வாகனங்களில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கல்லூரியில் பி.காம் படிக்கும்போதே கிடைத்த வேலை.. சம்பளம் ரூ.12 லட்சம்..!

கல்லூரியில் பி.காம் படிக்கும்போதே கிடைத்த வேலை.. சம்பளம் ரூ.12 லட்சம்..!ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு கல்லூரியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 400-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த முகாமில் ஐடி, மருத்துவம், ஆட்டோமொபைல் மற்றும் ஈ-காமர்ஸ் உள்ளிட்ட துறைகளை சார்ந்த 21 முன்னணி நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com