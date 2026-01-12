திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (21:50 IST)

சாப்பாடு வேணாம்!.. நீங்க விசாரணையை சீக்கிரம் முடிங்க!.. விஜய் சொன்னாரா?!...

vijay
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்த போது அவரை பார்க்க பலரும் கூடியதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அதில் சிக்கி மயக்கமடைந்து 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் தற்போது விசாரணை சூடு பிடித்திருக்கிறது. ஏற்கனவே புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல் குமார் போன்றவர்களை டெல்லிக்கு வரவழைத்து விசாரணை செய்த சிபிஐ அதிகாரிகள் தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பினார்கள்.

இதனையடுடுத்து இன்று காலை டெல்லி சென்ற விஜய் அங்குள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணையில் ஆஜரானார். அப்போது அவரிடமும் பல கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டது. அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விஜய் பதிலளித்தார். காலை தொடங்கிய விசாரணை மாலை 6.30 மணி வரை தொடர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் மதிய உணவு எடுத்துக் கொள்ள விஜய்க்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் இடைவெளி கொடுத்த போது ‘எனக்கு மதிய உணவு வேண்டாம்.. விசாரணை சீக்கிரம் முடியுங்கள்’ என்று விஜய் அவர்களிடம் கேட்டதாக தற்போது செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

திமுக அரசை குற்றம் சொன்ன விஜய்?!.. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன?...

திமுக அரசை குற்றம் சொன்ன விஜய்?!.. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன?...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

சிபிஐ விசாரணை ஒத்தி வைப்பு!.. நாளை சென்னை திரும்பும் விஜய்?..

சிபிஐ விசாரணை ஒத்தி வைப்பு!.. நாளை சென்னை திரும்பும் விஜய்?..கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

விஜயிடம் 4 மணி நேரமாக சிபிஐ விசாரணை!.. நாளையும் தொடருமா?...

விஜயிடம் 4 மணி நேரமாக சிபிஐ விசாரணை!.. நாளையும் தொடருமா?...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

கீழ்பாக்கம் மருத்துவமனையில் ரவுடி கொலை!.. 8 பேர் கைது!...

கீழ்பாக்கம் மருத்துவமனையில் ரவுடி கொலை!.. 8 பேர் கைது!...சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் இன்று காலை தூங்கிக் கொண்டிருந்த ரவுடி கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் சென்னையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பா? தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்த பிரபலம்..!

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பா? தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்த பிரபலம்..!தமிழகத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் மற்றும் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான கால அவகாசத்தை வரும் ஜனவரி 28-ம் தேதி வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் தமிழகத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் நேரில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com