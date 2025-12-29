ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் கூட்டணியில் சேர்க்க விஜய் மறுப்பா? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..!
2026-ம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் புதிய கூட்டணி கணக்குகளால் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் இணையக்கூடும் என்ற யூகங்கள் கடந்த சில நாட்களாக வலுவடைந்துள்ளன.
அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட இந்த இரு தலைவர்களும், எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்க மறுத்து வரும் நிலையில், விஜய்யின் தவெக ஒரு வலுவான மாற்று சக்தியாக அவர்களுக்குத் தெரிகிறது.
சமீபத்தில் தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். "விரைவில் நல்ல முடிவு எட்டப்படும்" என்று அவர் தெரிவித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தென் மாவட்டங்களில் கணிசமான வாக்கு வங்கியை வைத்துள்ள இந்த இரு தலைவர்களும் விஜய்யுடன் கைகோர்த்தால், அது அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு அணிகளுக்குமே பெரும் சவாலாக அமையும் எனக் கருதப்படுகிறது.
இருப்பினும், கொள்கை ரீதியான முடிவுகள் மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்து விஜய் இன்னும் இறுதி முடிவை அறிவிக்கவில்லை. விஜய்யை பொறுத்தவரை, ஊழலற்ற அரசியலை முன்னிறுத்துவதால், பழைய முகங்களை சேர்ப்பதில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை பொங்கலுக்கு முன்பாக இந்த கூட்டணி உறுதியானால், அது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய திருப்புமுனையாக அமையும்.
Edited by Siva.