திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் கூட்டணியில் சேர்க்க விஜய் மறுப்பா? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..!

ttv dinakaran-pannersalvam
2026-ம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் புதிய கூட்டணி கணக்குகளால் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் இணையக்கூடும் என்ற யூகங்கள் கடந்த சில நாட்களாக வலுவடைந்துள்ளன. 
 
அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட இந்த இரு தலைவர்களும், எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்க மறுத்து வரும் நிலையில், விஜய்யின் தவெக ஒரு வலுவான மாற்று சக்தியாக அவர்களுக்குத் தெரிகிறது.
 
சமீபத்தில் தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். "விரைவில் நல்ல முடிவு எட்டப்படும்" என்று அவர் தெரிவித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தென் மாவட்டங்களில் கணிசமான வாக்கு வங்கியை வைத்துள்ள இந்த இரு தலைவர்களும் விஜய்யுடன் கைகோர்த்தால், அது அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு அணிகளுக்குமே பெரும் சவாலாக அமையும் எனக் கருதப்படுகிறது.
 
இருப்பினும், கொள்கை ரீதியான முடிவுகள் மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்து விஜய் இன்னும் இறுதி முடிவை அறிவிக்கவில்லை. விஜய்யை பொறுத்தவரை, ஊழலற்ற அரசியலை முன்னிறுத்துவதால், பழைய முகங்களை சேர்ப்பதில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை பொங்கலுக்கு முன்பாக இந்த கூட்டணி உறுதியானால், அது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய திருப்புமுனையாக அமையும்.
 
Edited by Siva.

ரூ.735-லிருந்து ரூ.11,000 வரை அதிகரித்த வரி.. இனி ஒரு சிகரெட் விலை 72 ரூபாயா?

ரூ.735-லிருந்து ரூ.11,000 வரை அதிகரித்த வரி.. இனி ஒரு சிகரெட் விலை 72 ரூபாயா?மத்திய அரசு நிறைவேற்றியுள்ள 'மத்திய கலால் திருத்த மசோதா - 2025' புகையிலை உபயோகிப்பாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரே ஒரு போன்கால் தான்.. ரூ.3 கோடி ஏமாந்த 68 வயது பெண்.. என்ன நடந்தது?

ஒரே ஒரு போன்கால் தான்.. ரூ.3 கோடி ஏமாந்த 68 வயது பெண்.. என்ன நடந்தது?மும்பையை சேர்ந்த 68 வயது ஓய்வுபெற்ற பெண்மணி ஒருவரிடம், முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி.ஒய். சந்திரசூட் மற்றும் சிபிஐ அதிகாரிகள் போல நடித்து ரூ.3.71 கோடி பறிக்கப்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!

1 பிளேட் இட்லி, ஒரு செட் சப்பாத்தி, ஒரு காபி விலை ரூ.50 மட்டுமே.. வைரலாகும் சென்னை சரவண பவன் பில்..!சென்னையின் அடையாளமான ஹோட்டல் சரவண பவனில் 2009-ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட உணவக ரசீது ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கம் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதை இந்த ரசீது தெள்ளத்தெளிவாக காட்டுகிறது.

தேனிலவு சென்ற புதுமண தம்பதிகள்.. அடுத்தடுத்த நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாபம்..!

தேனிலவு சென்ற புதுமண தம்பதிகள்.. அடுத்தடுத்த நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாபம்..!பெங்களூருவை சேர்ந்த சூரஜ் சிவண்ணா மற்றும் கான்வி ஆகியோருக்கு கடந்த அக்டோபர் 29 அன்று திருமணம் நடைபெற்றது. தேனிலவுக்காக இலங்கை சென்ற இவர்களிடையே கசப்புணர்வு ஏற்பட்டு, பாதியிலேயே நாடு திரும்பினர். புகுந்த வீட்டில் நேர்ந்த அவமானங்களால் மனமுடைந்த கான்வி, கடந்த வியாழக்கிழமை பெங்களூருவில் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார்.. செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார்.. செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!தமிழக அரசின் கடன் சுமை குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி வெளியிட்ட கருத்து, திமுக கூட்டணியிலும் தமிழக காங்கிரஸிற்குள்ளும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com