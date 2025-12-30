செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (17:26 IST)

விஜய், முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெறுவார்: அரசியல் விமர்சகர்கள்

vijay
தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்கு வங்கியை பெறுவார் என அரசியல் திறனாய்வாளர்கள் கணித்துள்ளார்கள்.
 
 சினிமாவில் ஒரு வெற்றிகரமான கரியரில் உச்சத்தில் இருக்கும்போதே, 50 வயதில் விஜய் அரசியலில் தடம் பதிப்பது என்பது மிக ஆழமான திட்டமிடலையும் மனவலிமையையும் காட்டுகிறது. இது வெறும் தற்செயலான முடிவு அல்ல, மாறாக நீண்ட கால ஆய்வுக்குப் பிறகு எடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்கமான முடிவு என்று கூறப்படுகிறது.
 
விஜய்யின் வருகையை தமிழக ஜனநாயகத்தின் புதிய எழுச்சியாகவே பார்க்க வேண்டியுள்ளது. இதுவரை அரசியல் விவாதங்களில் ஆர்வம் காட்டாத ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்கள் முதல், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் நவீன சிந்தனை கொண்ட கல்லூரி மாணவிகள் வரை விஜய்யின் கூட்டங்களில் தன்னெழுச்சியாக பங்கேற்பது ஒரு பெரும் மாற்றத்தின் அடையாளமாகும். 
 
குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் வரும் விமர்சனங்களுக்கு இளைஞர்களே முன்வந்து பதில் அளிப்பது, கட்சியின் வலுவான அடித்தளத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் இந்த 'வைப்' அரசியல் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

திருத்தணியில் தாக்கப்பட்ட வடமாநில இளைஞர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்? வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி விளக்கம்..!

திருத்தணியில் தாக்கப்பட்ட வடமாநில இளைஞர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்? வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி விளக்கம்..!திருத்தணி ரயில் நிலையம் அருகே ஒடிசாவை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி. அஸ்ரா கர்க் விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார். பாதிக்கப்பட்டவர் வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் இந்த தாக்குதல் நடந்ததாக பரவும் தகவல்கள் முற்றிலும் தவறானவை என்று அவர் மறுத்துள்ளார்.

ரெட் ஜெயண்டுடன் இணையும் ரஜினிகாந்த்.. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

ரெட் ஜெயண்டுடன் இணையும் ரஜினிகாந்த்.. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?ரஜினி ரெட் ஜெயண்ட் இணையும் அந்த படத்தின் இயக்குனர் யாராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம். எங்களுக்குனா தக்காளி சட்னியா?!.. அன்புமணியை கிழித்த அக்கா பையன்!..

உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம். எங்களுக்குனா தக்காளி சட்னியா?!.. அன்புமணியை கிழித்த அக்கா பையன்!..அன்புமணி ராமதாஸின் அக்கா மகன் முகுந்த் பரசுராமனை 2024ம் வருடம் நடந்த பாமக பொதுக்குழுவில் இளைஞர் அணி தலைவராக ராமதாஸ் நியமித்தார்.

பிரியங்கா காந்தி மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்.. மணமகள் யார் தெரியுமா?

பிரியங்கா காந்தி மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்.. மணமகள் யார் தெரியுமா?காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தி மற்றும் தொழிலதிபர் ராபர்ட் வத்ராவின் மகன் ரைஹான் வத்ராவுக்கும், அவரது நீண்டகால தோழியான அவீவா பைக்கிற்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளது. அவீவா பைக் ஒரு தொழில்முறை புகைப்பட கலைஞர் மற்றும் 'அடெலியர் 11' என்ற கலை நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் ஆவார்.

கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்து கோடிக்கணக்கில் மிரட்டி பணம் பறிப்பு.. துபாய்க்கு தப்பியோடிய இசை நிறுவன உரிமையாளர்..!

கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்து கோடிக்கணக்கில் மிரட்டி பணம் பறிப்பு.. துபாய்க்கு தப்பியோடிய இசை நிறுவன உரிமையாளர்..!துபாய்க்கு தப்பியோடிய பிரபல குற்றவாளி ராவ் இந்தர்ஜீத் யாதவ் மீதான பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக, டெல்லி மற்றும் ஹரியானாவில் உள்ள 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை நடத்தியது. குருகிராம் மற்றும் ரோஹ்தக் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் 5 சொகுசு கார்கள், ரூ. 17 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் முக்கிய டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com