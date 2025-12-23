விஜய்யால் திமுகவுக்க்கு 70 தொகுதிகள் தான் கிடைக்குமா? அதிர்ச்சி கருத்துக்கணிப்பு..!
தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தனித்து போட்டியிடும் பட்சத்தில், சுமார் 25% வாக்குகளை பெற்று சில தொகுதிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்ய முடியும். இருப்பினும், இந்த தனிப்பயணம் திமுகவின் வாக்குகளை பிரித்து, மறைமுகமாக பல தொகுதிகளில் அதிமுகவின் வெற்றிக்கே வழிவகுக்கும் என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஒருவேளை விஜய் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டு, அதிமுக அல்லது ஒரு வலுவான தேசிய கூட்டணியுடன் கைகோர்த்தால், அது மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்திற்கு வித்திடும். இத்தகைய மெகா கூட்டணி அமையும் பட்சத்தில், திமுக தம்பட்டம் அடிக்கும் 210 தொகுதிகள் என்ற கனவு சுக்குநூறாக உடைந்து போக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வியூகம் சரியாக செயல்பட்டால், 2026 தேர்தலில் திமுக வெறும் 60 முதல் 70 தொகுதிகளுக்குள் சுருங்கி, பலம் இழக்க நேரிடும் என கூறப்படுகிறது.
விஜய்யின் வாக்கு பலமும், அதிமுகவின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியும் இணையும் போது, திராவிட அரசியலின் தற்போதைய அதிகார மையம் நிலைகுலையும். இது அதிமுக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க பிரகாசமான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதோடு, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கும்.
Edited by Siva