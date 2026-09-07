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  4. Vijay’s MISA Gesture Sparks Debate Over Stalin’s Emergency-Era Past
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (16:26 IST)

மிசா குறித்து பேசும்போது முதல்வர் விஜய்யின் சைகைக்கு என்ன அர்த்தம்.. நெட்டிசன்கள் கூறும் தகவல்கள்..

மிசா
Written By: SIVA
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (16:26 IST)
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மிசா” குறித்து சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் பேசியபோது அவர் செய்த ஒரு குறிப்பிட்ட சைகை தற்போது சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது. அது சாதாரணமாக செய்யப்பட்ட கை அசைவா, அல்லது அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த சம்பவத்தை நினைவூட்டும் அரசியல் குறியீடா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது.
 
1976-ல் அவசரநிலை காலத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சிறையில் தாம் தாக்கப்பட்டதாக ஸ்டாலின் தனது சுயசரிதையிலும் பின்னர் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலும் கூறியுள்ளார்.
 
அந்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடையதாக அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுவது முன்னாள் சென்னை மேயர் சி. சிட்டிபாபுவின் தியாகம். ஸ்டாலினை காப்பாற்ற முயன்றபோது சிட்டிபாபுவும் தாக்கப்பட்டதாகவும், பின்னர் ஏற்பட்ட காயங்களால் அவர் உயிரிழந்ததாகவும் வரலாற்று பதிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
 
இந்தப் பின்னணியில் பார்த்தால், விஜய்யின் அந்த சைகை, ஸ்டாலின் மிசா சிறைவாசத்தை திமுக தொடர்ந்து அரசியல் வரலாற்றில் முன்வைப்பதை கிண்டலாக சுட்டிக்காட்டும் முயற்சியாக இருக்கலாம். ஆனால் சைகையின் சரியான நோக்கம் விஜய் நேரடியாக விளக்காத வரை அதை உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது.
 
இருப்பினும், அந்த ஒரு சைகையே மிசா விவகாரத்தை மீண்டும் மக்கள் விவாதத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பதுதான் அரசியல் ரீதியாக கவனிக்கத்தக்க விஷயம்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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