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  4. Vijay’s Key Reply in Tamil Nadu Assembly Today; No Further Debate After Response
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (08:46 IST)

சட்டப்பேரவையில் இன்று விவாதம் கிடையாது: பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் அறிவிப்பு..

தமிழ்நாடு
Written By: SIVA
Published: Mon, 7 Sep 2026 (08:46 IST)
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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடைபெற உள்ள நிலையில், காவல், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை தொடர்பான மானியக் கோரிக்கை மீது முதல்வர் விஜய் அளிக்கும் பதிலுரைக்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இதனிடையே, இன்று பேரவையில் விவாதம் எதுவும் நடைபெறாது என்று பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீது கடந்த 18 நாள்களாக சட்டப்பேரவையில் விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி முதல்வர் விஜய்யின் பொறுப்பில் உள்ள காவல், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கை குறித்து விவாதம் நடைபெற்றது. அதற்கான பதிலுரையை செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி வழங்குவதாக முதல்வர் விஜய் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார்.
 
இந்நிலையில், இன்று காலை 9.30 மணிக்கு பேரவை தொடங்கியதும், 2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சம்பளங்கள் சட்டத் திருத்த மசோதாவை முதல்வர் விஜய் அறிமுகப்படுத்த உள்ளார். தொடர்ந்து ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஆனந்த், தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் 2-ஆம் திருத்த மசோதாவையும், வணிகவரித் துறை அமைச்சர் த. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், மதிப்புக்கூட்டு வரி திருத்த மசோதாவையும் தாக்கல் செய்ய உள்ளனர்.
 
இதற்கிடையே முதல்வரின் பதிலுரை இன்று நடைபெறுவதால் பேரவை நிகழ்வுகள் மீது அரசியல் கட்சிகளிடையேயும் பொதுமக்களிடையேயும் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. எனினும், முதல்வரின் பதிலுரைக்குப் பிறகு அந்த மானியக் கோரிக்கை மீது மேற்கொண்டு விவாதம் நடைபெறாது என பேரவைத் தலைவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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