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  4. Vijay’s Assembly Speech Sparks Fresh Debate Over DMK and Tamil Nadu Politics
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (12:36 IST)

விஜய் பேசும் வரை அமலாக்கத்துறை அறிக்கையில் ஸ்டாலின், உதயநிதி பெயர் இருப்பது பலருக்கு தெரியாதா?

stalin vijay
Written By: SIVA
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (12:36 IST)
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விஜய் அமலாக்கத்துறை அறிக்கையில் இருந்த விவகாரத்தை சட்டப்பேரவையில் வெளிப்படையாக பேசும் வரை, ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதியின் ஆட்சிப் பொறுப்பில் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான விவாதங்கள் போதிய அளவில் வெளியாகவில்லை என்ற விமர்சனம் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் எழுந்துள்ளது.
 
விஜய்யின் பேச்சுக்குப் பிறகு இந்த விவகாரம் அரசியல் மற்றும் ஊடக விவாதங்களில் அதிகமாக பேசப்படுவது, தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, இதுவரை அமைதியாக இருந்ததாக கருதப்பட்ட சில விவாதங்கள் தற்போது தீவிரமாக வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
 
விஜய்யின் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள அரசியல் எதிர்வினைகள், திமுக தரப்புக்கு புதிய அழுத்தத்தை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
அதே நேரத்தில், சமூக வலைத்தளங்களில் விஜய்யை விமர்சிக்கும் சிலரின் பதிவுகளும் தற்போது தீவிர கவனத்தைப் பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, தங்களை நடுநிலையானவர்கள் அல்லது திமுக ஆதரவாளர்கள் அல்ல என்று குறிப்பிட்டுக்கொண்டு விஜய்யை மட்டும் தொடர்ந்து விமர்சிப்பவர்கள் குறித்து ஆதரவாளர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
 
உண்மையில் யார் எந்த அரசியல் நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்பதை மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள். ஆனால், ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவாகத் தெரிகிறது: விஜய்யின் பேச்சுக்குப் பிறகு தமிழக அரசியலில் சில விவாதங்கள் புதிய வேகத்தைப் பெற்றுள்ளன.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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