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  4. Vijay’s Assembly Speech Crosses 23 Million YouTube Views – A Massive Digital Political Impact
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (12:29 IST)

நேற்றைய விஜய்யின் பேச்சை கேட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 2.3 கோடி.. கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டு ஜனத்தொகையில் கால்வாசி...

விஜய்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (12:29 IST)
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நேற்று சட்டப்பேரவையில் விஜய் பேசிய உரை, அரசியல் அரங்கில் மட்டுமல்லாமல் சமூக வலைத்தளங்களிலும் மிகப்பெரிய கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. குறிப்பாக, அவரது சட்டப்பேரவை உரையின் வீடியோக்கள் யூடியூப்பில் பெற்றுள்ள பார்வைகள், அந்த பேச்சுக்கு கிடைத்திருக்கும் டிஜிட்டல் வரவேற்பை வெளிப்படுத்துகின்றன.
 
பாலிமர் நியூஸ்  மட்டும் 1.05 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வைகளை பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. புதிய தலைமுறை  சுமார் 55 லட்சம், CNBC சுமார் 10 லட்சம், சத்யம் சுமார் 15 லட்சம், News24×7 சுமார் 15 லட்சம், தந்தி டிவி சுமார் 20 லட்சம் பார்வைகளை பெற்றுள்ளன. இதுதவிர சன் உள்ளிட்ட மேலும் பல சேனல்களின் வீடியோக்களும் குறைந்தபட்சம் 10 லட்சம் பார்வைகளை கடந்துள்ளன.
 
இவற்றை ஒருங்கிணைத்துப் பார்க்கும்போது, விஜய்யின் நேற்றைய தமிழக சட்டப்பேரவை உரை தொடர்பான யூடியூப் பார்வைகள் சுமார் 2.3 கோடி   என்ற அளவை எட்டியிருப்பதாக தெரிகிறது. 
 
இது ஒரு சாதாரண அரசியல் பேச்சுக்கான டிஜிட்டல் ரீச் அல்ல. விஜய்யின் பேச்சை மக்கள் எந்த அளவுக்கு கவனித்து வருகின்றனர் என்பதற்கான முக்கியமான டிஜிட்டல் சிக்னலாகவே இந்த பார்வை எண்ணிக்கைகள் பார்க்கப்படுகின்றன. தேர்தல் அரசியலில் இந்த ஆன்லைன் கவனம் எவ்வளவு வாக்காக மாறும் என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி!
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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