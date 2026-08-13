திமுக மாநாட்டிற்காக ஏரியில் மண் அள்ளிய விவகாரம்... எவ வேலு, மகன் மீது புகார்..
திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரான எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகன் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மலப்பம்பாடி ஏரியில் திமுக மாநாட்டிற்காக சட்டவிரோதமாக மண் அள்ளப்பட்டதன் மூலம் அரசுக்கு சுமார் 8 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக 'அறப்போர் இயக்கம்' சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில்தான் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளனர்.
மேலும், குறைந்த விலையில் 124 ஏக்கர் நிலம் வாங்கியது குறித்தும் விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட்டால், மேலும் பல முக்கிய முறைகேடுகள் வெளிவரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எதிர்கட்சிகள் இதனை தீவிரமாகக் கவனித்து வரும் நிலையில், இந்த வழக்கு திமுகவினரிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva