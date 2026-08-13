  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Vigilance Police Register Case Against Former Minister EV Velu and Son Over Illegal Sand Mining and Land Deal
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

திமுக மாநாட்டிற்காக ஏரியில் மண் அள்ளிய விவகாரம்... எவ வேலு, மகன் மீது புகார்..

av velu
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (14:42 IST)
google-news
திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரான எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகன் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மலப்பம்பாடி ஏரியில் திமுக மாநாட்டிற்காக சட்டவிரோதமாக மண் அள்ளப்பட்டதன் மூலம் அரசுக்கு சுமார் 8 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக 'அறப்போர் இயக்கம்' சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில்தான் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளனர்.
 
மேலும், குறைந்த விலையில் 124 ஏக்கர் நிலம் வாங்கியது குறித்தும் விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட்டால், மேலும் பல முக்கிய முறைகேடுகள் வெளிவரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
எதிர்கட்சிகள் இதனை தீவிரமாகக் கவனித்து வரும் நிலையில், இந்த வழக்கு திமுகவினரிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஒன்வேயில் வந்த அரசு பேருந்தை திருப்பி அனுப்பிய நேர்மையான காவலர்.. பொதுமக்கள் பாராட்டு..

மானை வேட்டையாடிய 3 பேரை என்கவுண்டர் செய்த வனத்துறை!....

மானை வேட்டையாடிய 3 பேரை என்கவுண்டர் செய்த வனத்துறை!....மான்களை வேட்டையாடக்கூடாது என பல வருடங்களுக்கு முன்பே இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வந்தது.

அம்மாவ கேட்டாதான் அப்பா யாருன்னு தெரியும்!.. நயினார் நகேந்திரன் சர்ச்சை பேச்சு!...

அம்மாவ கேட்டாதான் அப்பா யாருன்னு தெரியும்!.. நயினார் நகேந்திரன் சர்ச்சை பேச்சு!...நயினர் நாகேந்திரன் ஏற்கனவே ஒருமுறை ‘முதலில் விஜயை திரிஷாவை விட்டு வர சொல்லுங்க’ என சர்ச்சையாக பேசினார்

தளபதி விஜய் சாலை!. முதல்வருக்கு வேறமாறி நன்றி சொன்ன கிராம மக்கள்!...

தளபதி விஜய் சாலை!. முதல்வருக்கு வேறமாறி நன்றி சொன்ன கிராம மக்கள்!...கடந்த திமுக ஆட்சியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகில் உள்ள பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு முடிவெடுத்தது.

விஜயோட ஆசையே இதுதான்!. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. ஹைப் ஏத்தும் எஸ்.ஏ.சி!..

விஜயோட ஆசையே இதுதான்!. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. ஹைப் ஏத்தும் எஸ்.ஏ.சி!..நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் மாறியுள்ளார்.

திமுக இதைத்தான் பண்ணும்!. அத யூஸ் பண்ணிக்கலாம்!.. விஜய்க்கு ஐடியா கொடுத்த மாணிக்கம் தாகூர்!...

திமுக இதைத்தான் பண்ணும்!. அத யூஸ் பண்ணிக்கலாம்!.. விஜய்க்கு ஐடியா கொடுத்த மாணிக்கம் தாகூர்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது.