மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் வெற்றிப் பயணம் விரிவாக்கம்...
தமிழ்நாட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இலவச பேருந்து பயணச் சலுகையை மேலும் விரிவுபடுத்தி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி தாழ்தள பேருந்துகள், விரைவுப் பேருந்துகள், LSS, டீலக்ஸ் பேருந்துகள் மட்டுமின்றி புறநகர் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் இயக்கப்படும் சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளிலும் தகுதியுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து பயண வசதியை மேலும் விரிவுபடுத்தும் வகையில் வெற்றிப் பயணம் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. கடந்த ஆகஸ்ட் 24-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் விதி 110-ன் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் இந்தத் திட்டத்தை அறிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து காந்தி ஜெயந்தி தினமான அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி முதல் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. :
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ஏற்கெனவே நகர சாதாரணப் பேருந்துகளில் வழங்கப்பட்டு வந்த இலவசப் பயண வசதி விரிவாக்கப்பட்டு, Express, LSS, Deluxe, புறநகர் சாதாரணப் பேருந்துகள் மற்றும் மலைப்பகுதி சாதாரணப் பேருந்துகளிலும் பெண்கள், சிறுமிகள் மற்றும் திருநர்கள் கட்டணமின்றி பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். மொத்தம் 12,692 பேருந்துகள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டதாகவும், நாளொன்றுக்கு சுமார் 84.32 லட்சம் பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் தற்போது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பேருந்து பயணச் சலுகையையும் விரிவுபடுத்தி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. 2016-ஆம் ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகள் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 21 வகையான மாற்றுத்திறன்களில், 40 சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் மாற்றுத்திறன் கொண்டவர்கள் இந்தச் சலுகையைப் பெற முடியும். ஏற்கெனவே சாதாரண கட்டண நகரப் பேருந்துகளில் இவர்களுக்கு இலவச பயண வசதி வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது கூடுதல் வகை பேருந்துகளுக்கும் அந்த வசதி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களால் இயக்கப்படும் மாநகர மற்றும் நகரப் பேருந்துகள், தாழ்தளப் பேருந்துகள், விரைவுப் பேருந்துகள், LSS, டீலக்ஸ் பேருந்துகள், புறநகர் சாதாரணப் பேருந்துகள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் இயக்கப்படும் சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளில் தகுதியுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவசமாகப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். குளிர்சாதனப் பேருந்துகளுக்கு இந்தச் சலுகை பொருந்தாது.
தனியாகப் பயணம் செய்ய இயலாத மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களுடன் துணையாளர் ஒருவரை அழைத்துச் செல்லவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுடன் பயணிக்கும் அந்த ஒரு துணையாளருக்கும் கட்டணமில்லா பயண வசதி வழங்கப்படும். இந்தச் சலுகையைப் பெற மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது தனித்துவ மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டையை (UDID) பயன்படுத்த வேண்டும். இலவசமாகப் பயணித்தாலும் பேருந்து நடத்துநர் அதற்கான பயணச்சீட்டை வழங்க வேண்டும் என்றும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.