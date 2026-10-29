  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. vetri-payanam-scheme-extended-for-persons-with-disabilities-in-tamil-nadu
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (10:21 IST)

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் வெற்றிப் பயணம் விரிவாக்கம்...

வெற்றிப் பயணம்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (10:24 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இலவச பேருந்து பயணச் சலுகையை மேலும் விரிவுபடுத்தி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி தாழ்தள பேருந்துகள், விரைவுப் பேருந்துகள், LSS, டீலக்ஸ் பேருந்துகள் மட்டுமின்றி புறநகர் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் இயக்கப்படும் சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளிலும் தகுதியுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து பயண வசதியை மேலும் விரிவுபடுத்தும் வகையில்  வெற்றிப் பயணம் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. கடந்த ஆகஸ்ட் 24-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் விதி 110-ன் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் இந்தத் திட்டத்தை அறிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து காந்தி ஜெயந்தி தினமான அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி முதல் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. : 
 
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ஏற்கெனவே நகர சாதாரணப் பேருந்துகளில் வழங்கப்பட்டு வந்த இலவசப் பயண வசதி விரிவாக்கப்பட்டு, Express, LSS, Deluxe, புறநகர் சாதாரணப் பேருந்துகள் மற்றும் மலைப்பகுதி சாதாரணப் பேருந்துகளிலும் பெண்கள், சிறுமிகள் மற்றும் திருநர்கள் கட்டணமின்றி பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர்.   மொத்தம் 12,692 பேருந்துகள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டதாகவும், நாளொன்றுக்கு சுமார் 84.32 லட்சம் பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. 
 
இந்த நிலையில் தற்போது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பேருந்து பயணச் சலுகையையும் விரிவுபடுத்தி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. 2016-ஆம் ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகள் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 21 வகையான மாற்றுத்திறன்களில், 40 சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் மாற்றுத்திறன் கொண்டவர்கள் இந்தச் சலுகையைப் பெற முடியும். ஏற்கெனவே சாதாரண கட்டண நகரப் பேருந்துகளில் இவர்களுக்கு இலவச பயண வசதி வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது கூடுதல் வகை பேருந்துகளுக்கும் அந்த வசதி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.   அதன்படி, அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களால் இயக்கப்படும் மாநகர மற்றும் நகரப் பேருந்துகள், தாழ்தளப் பேருந்துகள், விரைவுப் பேருந்துகள், LSS, டீலக்ஸ் பேருந்துகள், புறநகர் சாதாரணப் பேருந்துகள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் இயக்கப்படும் சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளில் தகுதியுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவசமாகப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். குளிர்சாதனப் பேருந்துகளுக்கு இந்தச் சலுகை பொருந்தாது.  
 
 தனியாகப் பயணம் செய்ய இயலாத மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களுடன் துணையாளர் ஒருவரை அழைத்துச் செல்லவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுடன் பயணிக்கும் அந்த ஒரு துணையாளருக்கும் கட்டணமில்லா பயண வசதி வழங்கப்படும். இந்தச் சலுகையைப் பெற மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது தனித்துவ மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டையை (UDID) பயன்படுத்த வேண்டும். இலவசமாகப் பயணித்தாலும் பேருந்து நடத்துநர் அதற்கான பயணச்சீட்டை வழங்க வேண்டும் என்றும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஈவிஎம் அல்லது வாக்குச்சீட்டு.. எப்படி தேர்தல் வைத்தாலும் காங்கிரஸ் ஜீரோ தான்.. பாஜக கிண்டல்...

மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு கணவருடன் சென்ற 18 வயது பெண் மாயம்.. 20 நாட்களுக்கு பின் நடந்த ஆச்சரியம்...

மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு கணவருடன் சென்ற 18 வயது பெண் மாயம்.. 20 நாட்களுக்கு பின் நடந்த ஆச்சரியம்...மத்தியப் பிரதேசம் குவாலியர் மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு வந்த திருமணமாகிய 18 வயது இளம் பெண் ஒருவர் மாயமான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், 20 நாட்களுக்கு பிறகு காவல்துறையினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஏஐ டெக்னாலஜியால் 90 சதவீத மக்கள் வேலை இழந்துவிடுவார்களா? ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரிக்கை...

ஏஐ டெக்னாலஜியால் 90 சதவீத மக்கள் வேலை இழந்துவிடுவார்களா? ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரிக்கை...செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சியால் வேலைவாய்ப்புகளில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருவதாக ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரித்துள்ளார்.

கிண்டில் பிரிவில் கை வைத்த அமேசான்... 250 ஊழியர்களின் வேலை காலி...

கிண்டில் பிரிவில் கை வைத்த அமேசான்... 250 ஊழியர்களின் வேலை காலி...டெக் உலகின் ஜாம்பவானான அமேசான் நிறுவனம், தனது கிண்டில் மற்றும் எக்கோ தயாரிப்புகளை கவனிக்கும் சாதனங்கள் பிரிவில் மீண்டும் ஒரு ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இதில் சுமார் 250 ஊழியர்களின் வேலைகள் பறிபோயுள்ளன. குறிப்பாக மென்பொருள் மேம்பாட்டுப் பிரிவில் உள்ள ஊழியர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வாடா வாடா சண்டைக்கு வாடா!... சண்டை போட கட்டணம் வசூலிக்கும் சீன நபர்...

வாடா வாடா சண்டைக்கு வாடா!... சண்டை போட கட்டணம் வசூலிக்கும் சீன நபர்...வித்தியாச கோணத்தில் சிந்தித்து முதலீடே இல்லாமல் ஒரு தொழிலை அல்லது வேலையை தொடங்குவது என்பது சீனர்களுக்கு கைவந்த கலை.

லேஸ் சிப்ஸ் பாக்கெட்டில் குறைந்த எடை!.. கேஸ் போட்டு 8 ஆயிரம் இழப்பீடு வாங்கிய நபர்...

லேஸ் சிப்ஸ் பாக்கெட்டில் குறைந்த எடை!.. கேஸ் போட்டு 8 ஆயிரம் இழப்பீடு வாங்கிய நபர்...சமீபகாலமாகவே தனியார் நிறுவனங்களில் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு வகையான சிப்ஸ்கள் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்டு சின்ன சின்ன மளிகை கடை முதல் பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.