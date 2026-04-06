நீதி வேணும்!.. தேர்தலை புறக்கணிக்கும் வேங்கை வயல் பகுதி மக்கள்!..
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் வேங்கை வேயில் எனும் கிராமத்தில் வசிக்கும் பட்டியல் இன மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர் தொட்டியில் கடந்த 2022ம் வருடம் மனித மலம் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் நாடெக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த வழக்கு சிபிசிடி போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டது.. அவர்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களாக விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். பலரிடமும் டி.என்.ஏ சோதனையும் செய்யப்பட்டது. ஆனால் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்பாடு ஏற்படவில்லை.. அதேநேரம் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மூன்று நபர்களை போலீசார் சந்தேகப்பட்டனர். ஆனால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களும் பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு கிளம்பியது.. அதோட இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது..
மேலும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக சிபிசிஐடி போலீசார் தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிக்கை ஏற்க கூடாது என போலீசாரால் குற்றம் சாட்டிய மூன்று பேரும் புதுக்கோட்டை வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.. எனவே இது தொடர்பான வழக்கில் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.
வேங்கைவயல் சம்பவம் நடந்த மூன்று வருடங்களாகியும் இதுவரை யார் குற்றவாளிகள் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படவில்லை என்பது அந்த பகுதி மக்களுக்கு கோபத்தையும், அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.. இந்நிலையில், வேங்கைவயல் விவகாரத்தில் உரிய நீதி கிடைக்கவில்லை என சொல்லி அப்பகுதி மக்கள் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலை புறக்கணிக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது..