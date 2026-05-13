  velumani asking to join sasikala and ttv dinakaran in admk
Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (15:33 IST)

சசிகலா, டிடிவி தினகரனை அதிமுகவில் இணைக்கவேண்டும்!.. எஸ்.பி.வேலுமணி போர்க்கொடி!..

Publish: Wed, 13 May 2026 (15:33 IST) Updated: Wed, 13 May 2026 (15:38 IST)
கூவத்தூரில் சசிகலாவின் ஆதரவால் முதலமைச்சர் பதவிக்கு வந்தவர்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஆனால் சசிகலா சிறையில் இருந்த போது டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோரை கட்சியிலிருந்து பழனிச்சாமி நீக்கினார். அதேபோல் ஓ.பன்னீர்செல்வம், செங்கோட்டையன் ஆகியோரையும் கட்சியிலிருந்து நீக்கினார். அவர்கள் இருவருமே டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோரை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என கூறினார்கள். இது பழனிச்சாமிக்கு பிடிக்கவில்லை..

இந்நிலையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்று விட்டது. இதையடுத்து சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பிரிந்து விட்டனர். தற்போது அதிமுக இரண்டு அணியாக செயல்படுகிறது..

இந்நிலையில் இன்று செய்தியளிடம் பேசிய எஸ்.பி வேலுமணி ‘பழனிச்சாமியை முதல்வராக்கியது  சின்னமாதான். அப்போது நானும் உடனிருந்தேன். சின்னம்மா, டிடிவி தினகரன், செங்கோட்டையன், ஓ பன்னீர்செல்வம் எல்லோரையும் குறை சொல்லியே வெளியே அனுப்பிட்டாரு.. நீங்கதான் பொதுச் செயலாளர்.. மறுபடியும் எல்லோரையும் அழைத்து ஒன்றிணைங்க.. கட்சியை பலப்படுத்துங்கள்.. அதை மட்டும் செய்யுங்க.. அதான் எங்க நோக்கம்.. நாங்கள் கட்சியை உடைக்க விரும்பவில்லை’ என்று அவர் பேசினார்.

அதிமுக தோல்வி அடைந்துள்ள நிலையில் தற்போது எஸ்.பி வேலுமணியின் கோரிக்கை மீண்டும் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

