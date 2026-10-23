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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (17:39 IST)

வெளிநாடு செல்ல முயன்ற வீரமணி மகள் தடுத்து நிறுத்தம்!.. விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு!..

veeramani
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (17:41 IST)
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சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவருக்கு பின் அவரின் உதவியாளர் சாந்தி, அவரின் கணவர் மகேந்திரன், மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன், வீரமணியின் மேனேஜர் சக்திவேல், கார் ஓட்டுநர்கள் லாசர், பார்த்திபன், பாபு என பலரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்..

மேலும், வீரமணியை காவல் எடுத்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். அதோடு, மற்றவர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா இன்று சென்னையிலிருந்து சிங்கப்பூர் செல்ல முயற்சி செய்தார். அனைத்து சோதனைகளையும் முடித்துவிட்டு விமானத்தில் ஏற முயன்றபோது கடைசி நேரத்தில் அர்ச்சனாவை குடியுரிமை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தினர். அதோடு,
வீரமணி வழக்கை விசாரித்து வரும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவிடம் அர்ச்சனாவை அவர்கள் ஒப்படைத்தனர். இதனால் சிங்கப்பூர் செல்ல வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் 12 நிமிடங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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வெளிநாடு செல்ல முயன்ற வீரமணி மகள் தடுத்து நிறுத்தம்!.. விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு!..

வெளிநாடு செல்ல முயன்ற வீரமணி மகள் தடுத்து நிறுத்தம்!.. விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு!..சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.