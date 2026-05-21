தவெக அமைச்சரவையில் 33 பேர்!.. இன்னும் 2 பேர் யாரு?.. விசிக நிலைப்பாடு என்ன?..
தமிழக முதல்வர் விஜய் முதல்வராக பதிவியேற்றுக்கொண்ட போது அவருடன் செங்கோட்டையன், சிடி நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா, என்.ஆனந்த், அருண் ராஜ், ராஜ்மோகன் உள்ளிட்ட 9 பேர் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
இந்நிலையில் தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு மேலும் 23 பேர் இன்று அமைச்சராக பதவி ஏற்று கொண்டனர். அதில், காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் 2 பேரும் அடக்கம். சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் மற்றும் பதவி ஏற்றுக்கொண்ட எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், காங்கிரஸ் சார்பில் பிரவீண் காந்தி உள்ளிட்ட சிலரும் கலந்து கொண்டனர்.
இன்று 23 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டதன் மூலம் தவெக அமைச்சரவையின் பலம் 33ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. தமிழக அமைச்சரவையில் 35 அமைச்சர்கள் இடம் பெறலாம் என்கிற நிலையில் இன்னும் இரண்டு இடம் காலியாக இருக்கிறது. அநேகமாக அதில் ஒன்று விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கும், ஒன்று இந்திய முஸ்லீம் லீக் கட்சிக்கும் ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த இரண்டு கட்சிகளுமே அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவது பற்றி இன்று ஆலோசனை செய்து முடிவு செய்யவிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
