ஸ்டாலின் சார்னு சொன்னா ஓட்டு வந்துருமா? படுதோல்வி கன்பார்ம்! - தவெகவை வச்சு செய்த வலைப்பேச்சு பிஸ்மி
தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய புயலாக உருவெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட தளபதி விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் செயல்பாடுகள் தற்போது சலசலப்பை ஏற்படுத்துகிறது. 2006-ல் கேப்டன் விஜயகாந்த் தேமுதிக-வை ஆரம்பித்தபோது இருந்த அதே மாபெரும் வரவேற்பு விஜய்க்கும் கிடைத்து வருவது மறுக்க முடியாத உண்மை. அவர் பிரச்சாரத்திற்குச் செல்லும் இடமெல்லாம் மக்கள் கடல் போல் திரள்கிறார்கள். தொடர்ந்து தெவகவிற்கு அதரவாக பேசிவந்த பிரபல யுடியூபர் வலைபேச்சு பிஸ்மி இந்தத் தேர்தலில் விஜய்க்கு மிகப்பெரிய தோல்விதான் காத்துக்கொண்டிருக்கிறது என கூறி உள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மாற்று அரசியலைக் கொண்டு வருவார், பெரிய மேஜிக் நடக்கும் என்றுதான் எல்லோரையும் போல தானும் நம்பியதாகக் கூறும் பிஸ்மி, தற்போதைய தவெக-வின் செயல்பாடுகளைப் பார்த்தால் அது சாத்தியமில்லை என்பது தெளிவாகிவிட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார். பிரச்சாரக் களத்தில் விஜய் தரப்பு எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் சிறுபிள்ளைத்தனமாகவும், கேலிக்கூத்தாகவும் இருக்கிறது என அவர் கூறியுள்ளார்.
குறிப்பாக கடலூரில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த முதலில் தவெகவினர் போலீசாரிடம் அனுமதி கேட்கிறார்கள்; அனுமதியும் கிடைக்கிறது. ஆனால், திடீரென 'புதுச்சேரியில் தேர்தல் நடக்கிறது, அதனால் ரத்து செய்கிறோம்' என்கிறார்கள். "அனுமதி கேட்கும் முன்பே புதுச்சேரி தேர்தல் தேதி உங்களுக்குத் தெரியாதா என்ன? ஒரு சின்ன தொலைநோக்குச் சிந்தனை கூட கட்சித் தலைமையிடம் இல்லை என பிஸ்மி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அதைவிட மோசமான விமர்சனமாக, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 234 தொகுதிகள் உள்ளன. சும்மா ஒரு நாலு ஊருக்குப் போய் நின்னுட்டு, மைக்கைப் பிடிச்சு ஸ்டாலின் சார் னு பேசிட்டா மட்டும் மக்கள் ஓட்டுப் போட்டுடுவாங்களா? இதையெல்லாம் விட மிகப்பெரிய அவமானம், உங்க கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஒரு வேட்பு மனுவை எப்படிச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யணும்னு கூட தெரியலையே.. இதைவிடப் பெரிய பின்னடைவு வேறென்ன இருக்க முடியும்? என விளாசியுள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், தனக்கு இந்தத் தேர்தலில் படுதோல்வி நிச்சயம் என்பதை விஜய் இப்போதே ஓரளவு உணர்ந்துவிட்டார். அந்தத் தோல்விக்கு முட்டுக் கொடுக்க ஒரு வலுவான காரணம் தேவை. அதற்காகத்தான் திட்டமிட்டே இப்படி பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்யும் நாடகங்களை அரங்கேற்றுகிறார்கள். தேர்தல் முடிந்து ரிசல்ட் வந்ததும், 'திமுக எங்களை எங்கும் பிரச்சாரம் செய்ய விடவில்லை, நினைத்தபடி செயல்பட முடியவில்லை, அதனால்தான் தோற்றுவிட்டோம்' என்று சொல்வார்கள் பாருங்கள் என்று கூறியுள்ளார்.
இதுநாள் வரை தவெக-வின் ஒவ்வொரு நகர்வையும் ஆதரித்து வந்த பிஸ்மியே, தற்போது இப்படி வெளிப்படையாக விமர்சித்திருப்பது சமூக வலைத்தளங்களிலும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.