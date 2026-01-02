வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (16:15 IST)

வைகோவின் நடைப்பயணத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்.. உரிமையோடு ஒரு வேண்டுகோள்..!

வைகோவின் நடைப்பயணத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்.. உரிமையோடு ஒரு வேண்டுகோள்..!
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, திருச்சியில் இருந்து மதுரை வரை மேற்கொள்ளும் மாபெரும் நடைப்பயணத்தை இன்று  உற்சாகமாகத் தொடங்கினார். இந்த நடைப்பயணம் வரும் ஜனவரி 12-ஆம் தேதி மதுரையில் நிறைவடைய உள்ளது. 
 
திருச்சி அண்ணா சிலையில் இருந்து தொடங்கிய இந்த எழுச்சி பயணத்தின் தொடக்க விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு, நடைப்பயணத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
 
இந்த விழாவில் உரையாற்றிய முதல்வர் ஸ்டாலின், வைகோவின் போராட்ட குணத்தையும் நோக்கத்தையும் பாராட்டிய அதே வேளையில், அவருக்கு உரிமையோடு ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைத்தார். வைகோவின் லட்சியங்கள் பெரியது, ஆனால் எங்களுக்கு அவரது உடல்நலம் மிகவும் முக்கியம். இது போன்ற கடினமான நடைப்பயணங்களை அவர் இனிமேல் மேற்கொள்ளக் கூடாது என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவரது உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தப் பயணத்தை மிகவும் கவனமாக மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று முதல்வர் உருக்கமாக தெரிவித்தார்.
 
முதல்வரின் இந்த அன்பானக் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட வைகோ, தொண்டர்களின் ஆரவாரத்திற்கு இடையே தனது பயணத்தை தொடர்ந்தார். 
 
Edited by Mahendran

இரண்டு படகுகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்தா? அமெரிக்க ராணுவத்தின் கைவரிசையா? 5 பேர் பலி

இரண்டு படகுகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்தா? அமெரிக்க ராணுவத்தின் கைவரிசையா? 5 பேர் பலிபசிபிக் பெருங்கடலில் போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக கூறி இரண்டு படகுகள் மீது அமெரிக்க ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர். இது குறித்து அமெரிக்க ராணுவம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

ரஷ்யாவுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர தயார்: புத்தாண்டில் உக்ரைன் அதிபர் அறிவிப்பு..!

ரஷ்யாவுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர தயார்: புத்தாண்டில் உக்ரைன் அதிபர் அறிவிப்பு..!ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் போர், விரைவில் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. நேற்று ஆற்றிய புத்தாண்டு உரையில், உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி ரஷ்யாவுடன் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளத் தாம் தயாராக இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.

விஜயை சிக்க வைத்த அஜித் வாக்குமூலம்!.. விரைவில் சம்மன்!.. பொங்கல் டெல்லியில்தானா?!...

விஜயை சிக்க வைத்த அஜித் வாக்குமூலம்!.. விரைவில் சம்மன்!.. பொங்கல் டெல்லியில்தானா?!...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திக்க கரூருக்கு சென்றபோது அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் மக்கள் கூடினார்கள்.

யாருக்கும் பாரமா இருக்க மாட்டேன்!. பல லட்சம் செலவில் தனக்குத்தானே கல்லறை கட்டிய மனிதர்!..

யாருக்கும் பாரமா இருக்க மாட்டேன்!. பல லட்சம் செலவில் தனக்குத்தானே கல்லறை கட்டிய மனிதர்!..பொதுவாக ஒருவர் இறந்த பின் அவரின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவரின் நினைவாக கல்லறை கட்டுவார்கள்.

மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு தூக்கில் தொங்கிய கணவர்.. புத்தாண்டில் பரிதாப நிகழ்வு..!

மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு தூக்கில் தொங்கிய கணவர்.. புத்தாண்டில் பரிதாப நிகழ்வு..!டெல்லி அருகே குடும்ப தகராறு காரணமாகத் தனது மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு, கணவர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com