பழனிச்சாமி இடத்தில் இருக்கவேண்டியது நயினார் நாகேந்திரன்தான் - வைகோ சொன்ன பிளாஷ்பேக்..
தமிழக பாஜகவை பொறுத்தவரை தலைவர்கள் அவ்வப்போது மாற்றப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். தமிழிசை சௌந்தரராஜன், வேல்முருகன், அண்ணாமலை என வகித்து வந்த பதவியில் தற்போது நயினார் நாகேந்திரன் இருக்கிறார்.
இந்நிலையில் நெல்லையில் மதிமுக நிர்வாகி இல்ல விழாவில் பேசிய மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஒரு முக்கிய தகவலை கூறியிருக்கிறார்.
அதிமுகவின் முதன்மை தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் நயினார் நாகேந்திரன். அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருக்கும் இடத்திற்கு வர வேண்டியவர் அவர்தான். ஜெயலலிதாவுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மாளிகை கட்டிக் கொடுத்தவர் அவர். ஆனால் அவரைப் பற்றி தவறான தகவல்களை ஜெயலலிதாவிடம் கூறி அவரது வீட்டிற்கு செல்ல விடாமல் தடுத்து விட்டனர்.
அதிமுகவின் உயர்ந்த இடத்திற்கு வரவேண்டிய நயினார் நாகேந்திரன் தற்போது பாஜகவின் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறார் அவர் மத்திய அமைச்சர் உள்ளிட்ட உயர் பதவிகளுக்கு வரவேண்டும்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.
அதிமுகவின் முதன்மை தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் நயினார் நாகேந்திரன். அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருக்கும் இடத்திற்கு வர வேண்டியவர் அவர்தான். ஜெயலலிதாவுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மாளிகை கட்டிக் கொடுத்தவர் அவர். ஆனால் அவரைப் பற்றி தவறான தகவல்களை ஜெயலலிதாவிடம் கூறி அவரது வீட்டிற்கு செல்ல விடாமல் தடுத்து விட்டனர்.
அதிமுகவின் உயர்ந்த இடத்திற்கு வரவேண்டிய நயினார் நாகேந்திரன் தற்போது பாஜகவின் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறார் அவர் மத்திய அமைச்சர் உள்ளிட்ட உயர் பதவிகளுக்கு வரவேண்டும்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.