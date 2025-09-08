திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (11:08 IST)

மதிமுகவில் இருந்து மல்லை சத்யா நிரந்தர நீக்கம்.. வைகோ அதிரடி நடவடிக்கை..!

மதிமுகவின் முக்கிய தலைவராக இருந்த மல்லை சத்யாவை கட்சியில் இருந்து நிரந்தரமாக  நீக்குவதாக மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ அதிரடியாக அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
 
மதிமுகவின் பொறுப்பில் இருந்தும், கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் தகுதியில் இருந்தும் தற்காலிகமாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் தங்களை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சட்ட திட்டங்கள் விதி-19, பிரிவு-5 விதி-19, பிரிவு- 12, விதி-35, பிரிவு-14, விதி-35 பிரிவு-15ன் படி துணைப் பொதுச்செயலர் உள்ளிட்ட கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் என்ற தகுதியில் இருந்து நிரந்தரமாக நீக்கி அறிவிக்கிறேன். 
 
கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் உள்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் மல்லை சத்யாவை தற்காலிகமாக நீக்கபட்டிருந்த நிலையில், 15 நாள்களுக்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக தன்னிடம் விளக்கமளிக்க வேண்டும் வைகோ தெரிவித்தார். இந்த நிலையில் தற்போது அவர் நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

நாளை குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல்.. இன்று விருந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி..!

நாளை குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல்.. இன்று விருந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி..!நாளை நடைபெறவுள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் காரணமாக, இன்று இரவு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூட்டணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு விருந்து அளிக்கிறார்.

வெள்ளத்தில் சிக்கிய 300 மாருதி சுசுகி கார்கள்.. குடோன் மூழ்கியதால் கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம்..!

வெள்ளத்தில் சிக்கிய 300 மாருதி சுசுகி கார்கள்.. குடோன் மூழ்கியதால் கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம்..!ஹரியானா மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில், சுமார் 300 புதிய மாருதி சுசூகி கார்கள் மூழ்கியுள்ளன. இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

வெனிஸை உலுக்கிய காசா சிறுமியின் கடைசிக் குரல்! - விருது வென்ற ஆவணப்படம்!

வெனிஸை உலுக்கிய காசா சிறுமியின் கடைசிக் குரல்! - விருது வென்ற ஆவணப்படம்!காசாவில் நடந்து வரும் போரை மையப்படுத்தி திரையிடப்பட்ட ’தி வாய்ஸ் ஆஃப் ஹிந்த் ரஜப்’ என்ற ஆவணப்படம் வெனிஸ் திரைப்பட விழாவில் தங்க சிங்க விருதை வென்றுள்ளது.

எக்கச்சக்கமான முதலீடுகள்.. பொறுக்கமுடியாமல் புலம்புகிறார்கள்! - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

எக்கச்சக்கமான முதலீடுகள்.. பொறுக்கமுடியாமல் புலம்புகிறார்கள்! - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!தமிழ்நாட்டிற்கு முதலீடுகளை ஈர்க்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஐரோப்பிய நாடுகள் சென்று திரும்பினார்.

திடீரென குறைந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் ரூ.10,000க்குள் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை..!

திடீரென குறைந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் ரூ.10,000க்குள் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது. சமீபத்தில் ஒரு கிராம் ரூ.10,000க்கும் அதிகமானதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,000க்குள் என்ற நிலையை எட்டியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

