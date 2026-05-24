Last Updated : Sunday, 24 May 2026 (08:19 IST)

அம்மா உணவக இட்லிகள் ஹோட்டலுக்கு செல்கிறதா? 1 ரூபாய்க்கு வாங்கி 10 ரூபாய்க்கு விற்கும் கொடுமை?

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்த செய்திகள், பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பசியைப் போக்க உருவாக்கப்பட்ட இந்த உணவகத்தில், சில தனிநபர்களின் சுயலாபத்திற்காக மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
 
தினசரி தயாரிக்கப்படும் 1200 இட்லிகளில், 500 இட்லிகள் ஒரு தனிநபருக்கு சாம்பாருடன் வாளிகளில் வழங்கப்படுவதும், அண்ணா பேருந்து நிலையம் கிளையில் 100 முதல் 150 இட்லிகள் முறைகேடாக பகிரப்படுவதும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உணவு, கறுப்புச் சந்தையில் அதிக விலைக்கு அதாவது ரூ. 8 முதல் ரூ. 10 வரை விற்கப்படுகிறது. 
 
வெறும் 10 நிமிடங்களில் விற்றுத்தீர்க்க வேண்டிய உணவை, அரை மணி நேரம் வரை நீட்டித்து செல்வதன் பின்னணியில் பெரிய அளவிலான பணப்பரிமாற்றம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தினசரி 'பங்கு' முறையாக சென்று சேர்வதால், முறைகேடுகள் தடையின்றி தொடர்கின்றன.
 
மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் இந்த உணவகத்தில் நடக்கும் இத்தகைய அநீதிகளை வேடிக்கை பார்க்காமல், மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். முறைகேட்டில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை கண்டறிந்து, அவர்கள் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். சமூக நலத்திட்டங்களை சுரண்டும் இத்தகைய ஊழல்களை ஒழிப்பதன் மூலம் மட்டுமே, உண்மையான ஏழை மக்களுக்கு அந்த உணவு போய்ச் சேருவதை உறுதி செய்ய முடியும்.
 
