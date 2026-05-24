தொடர்புடைய செய்திகள்
- அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை விசாரிக்க வேண்டும்.. தமிழக அரசிடம் அனுமதி கேட்ட அமலாக்கத்துறை...
- ஒரு வாரத்தில் எல்லா துறைகளிலும் ஊழலை ஒழித்துவிட்டோம் - ஆதவ் அர்ஜுனா!..
- 2000 கோடி ரூபாய் டெண்டர் ரத்து.. 30% குறைவான தொகையில் மறு டெண்டர்.. 10 நாளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஊழல்..!
- அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!
- அதிகாலை மது விற்பனை: கள்ளச்சந்தையை கண்டுகொள்ளாத ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட் - அதிரடி நடவடிக்கை!
அம்மா உணவக இட்லிகள் ஹோட்டலுக்கு செல்கிறதா? 1 ரூபாய்க்கு வாங்கி 10 ரூபாய்க்கு விற்கும் கொடுமை?
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்த செய்திகள், பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பசியைப் போக்க உருவாக்கப்பட்ட இந்த உணவகத்தில், சில தனிநபர்களின் சுயலாபத்திற்காக மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
தினசரி தயாரிக்கப்படும் 1200 இட்லிகளில், 500 இட்லிகள் ஒரு தனிநபருக்கு சாம்பாருடன் வாளிகளில் வழங்கப்படுவதும், அண்ணா பேருந்து நிலையம் கிளையில் 100 முதல் 150 இட்லிகள் முறைகேடாக பகிரப்படுவதும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உணவு, கறுப்புச் சந்தையில் அதிக விலைக்கு அதாவது ரூ. 8 முதல் ரூ. 10 வரை விற்கப்படுகிறது.
வெறும் 10 நிமிடங்களில் விற்றுத்தீர்க்க வேண்டிய உணவை, அரை மணி நேரம் வரை நீட்டித்து செல்வதன் பின்னணியில் பெரிய அளவிலான பணப்பரிமாற்றம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தினசரி 'பங்கு' முறையாக சென்று சேர்வதால், முறைகேடுகள் தடையின்றி தொடர்கின்றன.
மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் இந்த உணவகத்தில் நடக்கும் இத்தகைய அநீதிகளை வேடிக்கை பார்க்காமல், மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். முறைகேட்டில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை கண்டறிந்து, அவர்கள் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். சமூக நலத்திட்டங்களை சுரண்டும் இத்தகைய ஊழல்களை ஒழிப்பதன் மூலம் மட்டுமே, உண்மையான ஏழை மக்களுக்கு அந்த உணவு போய்ச் சேருவதை உறுதி செய்ய முடியும்.
Edited by Siva
திமுக பெரும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும்.. தமிழக காங்கிரஸ் அமைச்சர் எச்சரிக்கை..!
மதுரை மேயர் பதவிக்கு குறி வைக்கிறாரா முக அழகிரி மகள்? விரைவில் தவெகவில் இணைப்பு?
தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை தூண்டிய நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் விஜயின் பதவியேற்பு விழாவில் மு.க. அழகிரியின் மகள் கயல்விழி கலந்துகொண்டது அமைந்துள்ளது. கலைஞரின் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் இந்த விழாவில் பங்கேற்றது, கோட்டை முதல் டெல்லி வரை பல்வேறு அரசியல் கணக்குகளை மாற்றி அமைத்துள்ளது. விரைவில் கயல்விழி தவெகவில் இணைவார் என்ற தகவல் பரவி வரும் நிலையில், இது மதுரை அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்செந்தூர் கோவிலில் உயரதிகாரிகள் முதல் கடைகோடி ஊழியர் வரை மோசடி.. ஒருத்தரையும் விடாதீங்க அமைச்சர் ரமேஷ்...!
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் 100 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட் விற்பனையில் சுமார் 25 லட்சம் ரூபாய் மோசடி நடைபெற்றிருப்பது பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அலுவலக உதவியாளர் கட்டுக்கட்டாக பணத்தைப் பதுக்கி வைத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த முறைகேட்டில் அவருக்கு மட்டுமே தொடர்பிருப்பதாக கூறப்படுவதை மக்கள் நம்ப மறுக்கின்றனர்.
அம்மா உணவக இட்லிகள் ஹோட்டலுக்கு செல்கிறதா? 1 ரூபாய்க்கு வாங்கி 10 ரூபாய்க்கு விற்கும் கொடுமை?
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்த செய்திகள், பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பசியைப் போக்க உருவாக்கப்பட்ட இந்த உணவகத்தில், சில தனிநபர்களின் சுயலாபத்திற்காக மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.