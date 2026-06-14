தொடர்புடைய செய்திகள்
- பாஜகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைகிறார் விஜயதாரணி!..
- திமுக அரசு எதிர்த்த 'விபி-கிராம்-ஜி' சட்டத்திற்கு தவெக அரசு ஒப்புதல்.. எதிர்ப்பு கிளம்புமா?
- தமிழ்நாட்டு நலன், வளர்ச்சி தான் முக்கியம்.. மத்திய அரசுடன் மோதல் இல்லை.. முடிவெடுத்த முதல்வர் விஜய்...!
- கமிஷன், கலெக்சன், கரப்சன் இருக்கவே கூடாது.. சிபாரிசு அறவே கூடாது.. மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு விஜய் எச்சரிக்கை...
- விஜய் டெல்லியில்.. சென்னையில் தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டம்.. முக்கிய முடிவுகள் என்னென்ன?
தரமுயர்ந்து ஸ்டைலாக மாறிய இலவச மிதிவண்டிகள்: தவெக அரசின் புதிய மைல்கல்!
தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி பயணத்தை எளிதாக்கும் வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களால் 'இலவச மிதிவண்டி திட்டம்' முதன்முதலில் தொடங்கிவைக்கப்பட்டது. ஏழை, எளிய அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்த இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கத் திட்டம், தற்போது தமிழகத்தில் புதியதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக ஆட்சியில் ஒரு மாபெரும் மறுவடிவத்தைப் பெற்றுள்ளது.
முதலமைச்சர் தவெக தலைவர் விஜய் அவர்களின் நேரடி அறிவுறுத்தலின்படி, இந்த இலவச மிதிவண்டிகளின் தரம் தற்போது வேற லெவலுக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பழைய மாடல் மிதிவண்டிகளுக்கு பதிலாக, தற்போதைய நவீன காலத்திற்கு ஏற்பவும், மாணவர்களின் ரசனைக்கு ஏற்றவாறும் "New 26T (Mountain Bicycles)" ரக மிதிவண்டிகள் முற்றிலும் புதிய பொலிவுடன் வடிவமைக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
மிகவும் ஸ்டைலாகவும், அதே சமயம் கரடுமுரடான சாலைகளையும் தாங்கிச் செல்லும் உயர் தரத்துடனும் இந்த புதிய மவுண்டன் பைசைக்கிள்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிக்குச் செல்லும் தங்களுக்கு இத்தகைய நவீன மற்றும் கெத்தான மிதிவண்டிகள் இலவசமாகக் கிடைக்கும் என்று சற்றும் எதிர்பார்க்காத பள்ளி மாணவ, மாணவியர் தற்போதைய தவெக அரசின் இந்த அதிரடி மாற்றத்தைக் கண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
தங்களுக்கு கிடைத்த புதிய ஸ்டைலான மிதிவண்டிகளை மாணவர்கள் மிகுந்த உத்வேகத்தோடும், பெருமிதத்தோடும் ஓட்டிச் செல்கின்றனர். மாணவர்களின் கல்வித் தேவையை உணர்ந்து, வெற்று விளம்பரங்களைத் தவிர்த்துத் தரமான உள்கட்டமைப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் தவெக அரசின் இந்த மக்கள் நல நடவடிக்கை, ஒட்டுமொத்தப் பொதுமக்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
இலங்கையில் கூட பிரியாணி கடை வச்சிருக்கேன்!.. பாரதிராஜாதான் காரணம்!.. RR பிரியாணி ஓனர் பேட்டி...
அதிமுகவோட வெற்றி பாமக போட்ட பிச்சை!.. சிவி சண்முகம் கோபம்!...
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகிறதா த.மா.கா? செயற்குழு கூட்டத்தில் அதிரடி விவாதம்!
தமிழக அரசியல் களத்தில் நாளுக்கு நாள் புதிய கூட்டணி கணக்குகளும் வியூகங்களும் அரங்கேறி வரும் சூழலில், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் அவசர மாநில செயற்குழு கூட்டம் தற்போது சென்னையில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இக்கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் திரளாக பங்கேற்றுள்ளனர்.
TASMAC-ல் கூடுதல் விலை..அடுத்த நாளே வேலை போய்டும்.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி வார்னிங்
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக்கில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. இந்த சட்டவிரோத கூடுதல் கட்டண வசூலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்கள் தற்போது மிகக் கடுமையான மற்றும் அதிரடியான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.