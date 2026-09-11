9.6 லட்சம் சதுர அடியில் அமைந்த புதிய ஃபீனிக்ஸ் மால்.. சென்னைக்கு இணையாக வளர்ந்து வரும் கோவை..
கோவையில் விரைவில் திறக்கப்படவுள்ள புதிய ஃபீனிக்ஸ் மால் , ஏறத்தாழ 9.6 லட்சம் சதுர அடி குத்தகை பரப்பளவை கொண்டு பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இது சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள ஃபீனிக்ஸ் மாலின் பரப்பளவை விட சற்று குறைவானது என்றாலும், தமிழ்நாட்டின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய வணிக வளாகமாக இது திகழவுள்ளது.
சென்னையின் ஓஎம்ஆர் பகுதியில் அமையவுள்ள பிரெஸ்டீஜ் போரம் ஒன் மற்றும் சென்னை ஃபீனிக்ஸ் மாலுக்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது இடத்தை இந்த கோயம்புத்தூர் மால் பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது.
வளர்ந்து வரும் கோவையின் வணிக மற்றும் சில்லறை விற்பனை துறைக்கு இந்த அதிநவீன ஷாப்பிங் மால் ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக அமையவுள்ளது. உலகத்தரம் வாய்ந்த பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள், முன்னணி பிராண்டுகளின் கடைகள் மற்றும் உணவுக்கூடங்கள் என அனைத்து வசதிகளுடன் இது கட்டமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
கோவை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி மக்களுக்கும், இளம் தலைமுறையினருக்கும் இது ஒரு சிறந்த ஷாப்பிங் மற்றும் ஹேங்கவுட் ஸ்பாட்டாக மாறும் என்பதில் ஐயமில்லை. தமிழகத்தின் இரண்டாம் நிலை நகரங்களில் கோவையின் பொருளாதார மற்றும் வணிக வளர்ச்சியை இது அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும்.
Edited by Siva