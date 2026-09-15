தமிழ்நாட்டிற்கு மேலும் நற்செய்தி.. Uno Minda நிறுவனம் ரூ.510 கோடி முதலீடு செய்வதாக அறிவிப்பு..
ஓசூரின் வாகன தொழில்துறைக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில், Uno Minda நிறுவனம் சுமார் ரூ.510 கோடி முதலீட்டில் புதிய வார்ப்பக ஆலையை அமைக்கவுள்ளது. இந்த அதிநவீன ஆலையின் மூலம் முக்கியமாக அலுமினிய உதிரிப்பாகங்களின் உற்பத்தி திறன் ஆண்டுக்கு 13,255 டன்னிலிருந்து 33,812 டன்னாக உயர்த்தப்பட உள்ளது.
இந்த மிகப்பெரிய முதலீடு தமிழகத்தின் வாகன விநியோக சங்கிலியை மேலும் வலுப்படுத்துவதுடன், வாகன மற்றும் மின் வாகன உற்பத்தியாளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான உதிரிப்பாகங்களை மாநிலத்திற்குள்ளேயே பெற்றுக் கொள்ள பெரிதும் உதவும். மேலும், உள்ளூர் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் , தளவாடங்கள் மற்றும் பொறியியல் நிறுவனங்களுக்கு ஏராளமான வணிக வாய்ப்புகளை இது உருவாக்கும்.
அதுமட்டுமின்றி, இதன் மூலம் சுமார் 500 முதல் 750 நேரடி வேலைவாய்ப்புகளும், ஏராளமான மறைமுக வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்தின் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளிக்கும் இந்த திட்டம், இப்பகுதியில் பொருளாதார வளர்ச்சியை மேலும் துரிதப்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை.
Edited by Siva