  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. University of Madras Exams Postponed Due to Heavy Rain and Cyclone Murasu Warning
Written By SIVA SIVA

வங்கக்கடலில் முரசு புயல்.. சென்னை பல்கலை தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு..

Madras University Exams Postponed
Written By: SIVA
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (09:27 IST)
google-news
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ‘முரசு’ புயல் காரணமாகச் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு மிக பலத்த மழைக்கான ‘ஆரஞ்ச்’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இவ்விரு மாவட்டங்களிலும் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று (நவம்பர் 2) நடைபெறவிருந்த சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தேர்வுகள் அனைத்தும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
சென்னைப் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கனமழை எச்சரிக்கையைக் கருத்தில் கொண்டு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அதன் உறுப்புக் கல்லூரிகளில் இன்று நடைபெறவிருந்த தியரித் தேர்வுகள் மற்றும் செய்முறைத் தேர்வுகள் அனைத்தும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஒத்திவைக்கப்பட்ட இந்தத் தேர்வுகளுக்கான மாற்றுத் தேதிகள் மற்றும் புதிய கால அட்டவணை பின்னர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழை மற்றும் புயல் எச்சரிக்கை காரணமாகத் தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருப்பது மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்குப் பெரும் நிவாரணமாக அமைந்துள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கரையை கடக்க இருக்கும் முரசு புயல்.. சென்னை உள்பட எந்தெந்த பகுதிக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை?

கரையை கடக்க இருக்கும் முரசு புயல்.. சென்னை உள்பட எந்தெந்த பகுதிக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை?

கரையை கடக்க இருக்கும் முரசு புயல்.. சென்னை உள்பட எந்தெந்த பகுதிக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை?வங்கக் கடலில் உருவாகி தீவிரப் புயலாக வலுப்பெற்றுள்ள ‘முரசு’ புயல் காரணமாக, சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு மிக பலத்த மழைக்கான ‘ஆரஞ்ச்’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று திங்கள்கிழமை விடுமுறை அளித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

சென்னை - பெங்களூரு இடையே புல்லட் ரயில்.. பயண நேரம் 73 நிமிடங்கள் மட்டுமே.. பிரதமர் ஒப்புதல்..

சென்னை - பெங்களூரு இடையே புல்லட் ரயில்.. பயண நேரம் 73 நிமிடங்கள் மட்டுமே.. பிரதமர் ஒப்புதல்..சென்னை உட்பட நாடு முழுவதும் 4,000 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்குப் புல்லட் ரயில் சேவை திட்டங்களுக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். பெங்களூரில் நடைபெற்ற வந்தே பாரத் படுக்கை வசதி ரயில் சேவை தொடக்க விழாவில் அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

தீவிர புயல் எதிரொலி.. கடற்கரைகளுக்கு மக்கள் செல்ல வேண்டாம்.. தமிழக அரசு எச்சரிக்கை...

தீவிர புயல் எதிரொலி.. கடற்கரைகளுக்கு மக்கள் செல்ல வேண்டாம்.. தமிழக அரசு எச்சரிக்கை...வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள 'முரசு' புயல் காரணமாகத் திங்கள் மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் அதாவது நவம்பர் 2, 3 தேதிகளில் பொதுமக்கள் கடற்கரைப் பகுதிகளுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இப்புயல் ஆந்திரக் கடலோரப் பகுதியில் கரையைக் கடக்கக்கூடும் என்பதால் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு 'ஆரஞ்ச்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று கரையை கடக்கும் முரசு புயல்.. சென்னைக்கு மழை எச்சரிக்கை...

இன்று கரையை கடக்கும் முரசு புயல்.. சென்னைக்கு மழை எச்சரிக்கை...வங்கக் கடலில் உருவான ‘முரசு’ புயல் திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு அல்லது நவம்பர் 3 அதிகாலை வேளையில் தெற்கு ஆந்திரக் கடலோரப் பகுதியான நெல்லூர் மற்றும் நரசாப்பூர் இடையே தீவிரப் புயலாகக் கரையைக் கடக்கக்கூடும் எனச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இன்று TNPSC குரூப்-2, 2ஏ தேர்வு: 92,000-க்கும் மேற்பட்டோர் ஆப்சென்ட்..

இன்று TNPSC குரூப்-2, 2ஏ தேர்வு: 92,000-க்கும் மேற்பட்டோர் ஆப்சென்ட்..தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் குரூப்-2 மற்றும் 2ஏ பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு இன்று 1) மாநிலம் முழுவதும் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது.