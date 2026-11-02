வங்கக்கடலில் முரசு புயல்.. சென்னை பல்கலை தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு..
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ‘முரசு’ புயல் காரணமாகச் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு மிக பலத்த மழைக்கான ‘ஆரஞ்ச்’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இவ்விரு மாவட்டங்களிலும் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று (நவம்பர் 2) நடைபெறவிருந்த சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தேர்வுகள் அனைத்தும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னைப் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கனமழை எச்சரிக்கையைக் கருத்தில் கொண்டு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அதன் உறுப்புக் கல்லூரிகளில் இன்று நடைபெறவிருந்த தியரித் தேர்வுகள் மற்றும் செய்முறைத் தேர்வுகள் அனைத்தும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒத்திவைக்கப்பட்ட இந்தத் தேர்வுகளுக்கான மாற்றுத் தேதிகள் மற்றும் புதிய கால அட்டவணை பின்னர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழை மற்றும் புயல் எச்சரிக்கை காரணமாகத் தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருப்பது மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்குப் பெரும் நிவாரணமாக அமைந்துள்ளது.