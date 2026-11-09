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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (14:50 IST)

பட்டாசு சத்தத்தை விட பட்டாக்கத்தி சத்தம்தான் அதிகமா இருக்கு!.. உதயநிதி கோபம்..

udhyanidhi vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (14:52 IST)
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தீபாவளி நாளான நேற்று தமிழகத்தில் 11 கொலைகள் நடந்தது.  அதிலும், நடுரோட்டில் பட்டாசு வெடித்து ரீல்ஸ் போட்டதை கண்டித்த காவலரை ஒரு கும்பல் கொலை செய்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இந்நிலையில், எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது ‘இந்த சோப்ளாங்கி ஆட்சியில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் காவலர் உட்பட 9 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள். பண்டிகை நாளில் பட்டாசு சத்தத்தைவிட பட்டா கத்திகளின் சத்தமே அதிகம் கேட்கும் அளவுக்கு கேடுகெட்ட ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டிருக்கும் இந்த டம்மி முதல்வரை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.

டம்மி முதல்வர் ஆய்வு செய்கிறேன் என்று சிறைக்குப் போனால் கைதிகள் தப்பிக்கிறார்கள். காவல் நிலையங்களுக்குப் போனால் காவலர்கள் கொலையாகிறார்கள். இந்த மூடர் கூட்டத்தின் ஆட்சியில் மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. அவர்களை காக்க வேண்டிய காவலர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை.

கோரிக்கையோடு சென்றவரை துணை சபாநாயகரே அடித்து விரட்டுவதும் பின் மிரட்டி வீடியோ வெளியிட வைப்பதும்,  தமிழ்நாடு இதுவரை பார்த்திடாத கேவலம். ஆய்வு செய்தேன், ஆபிஸரை நியமித்தேன் என்றும், தி.மு.க.. தி.மு.க என்றும் - இன்னும் எத்தனை நாள் மக்களை ஏமாற்றுவார் இந்த அட்டக்கத்தி சி.எம்? தமிழ்நாட்டு மக்கள் சிந்தும் கண்ணீருக்கும், ரத்தத்துக்கும் இந்த சர்க்கஸ் ஆட்சியாளர்கள் பதில் சொல்லும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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