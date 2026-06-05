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கோட் பிரச்சன இல்ல!.. எல்லாத்தையும் கோட்டை விடுறதுதான் பிரச்சனை!.. விஜய் அட்டாக் பண்ணும் உதயநிதி!...
சமீபத்தில் திருச்சி சென்ற முதல்வர் விஜய் அங்கு பேசியபோது ‘நாம் கோட் அணிவது கூட சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை. ஏன் நாமெல்லாம் கோட் போடக்கூடாதா?.. நம் மனதிற்குள் இருப்பது போலவே கருப்பு, வெள்ளையை வெளிப்படுத்தும் விதமாகவே அந்த நிறத்தில் கோட் சூட் அணிந்து இருக்கிறேன்’ என்று பேசினார்.
மேலும் தமிழக முதலமைச்சராக பேசாமல் வழக்கம் போல் அங்கும் பிரச்சாரத்தில் பேசுவது போலவே விஜய் பேசினார். அதே ஸ்கிரிப்ட், அதே உடல்மொழி.. கடந்த 20 நாட்களில் தமிழக அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்கள் என்ன? இனி செய்யப் போகும் திட்டங்கள் என்ன? அரசின் மீது பொதுமக்களுக்கு வந்துள்ள குழப்பங்கள், எதிர்கட்சிகள் வைத்த குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு விளக்கம் என்ன? என்பதை பற்றியெல்லாம் பேசாமல் வழக்கம் போல அங்கு சென்று திமுகவையே திட்டிக் கொண்டிருந்தார் முதல்வர் விஜய். இதை சமூகவலைத்தளங்கலில் பலரும் ட்ரோல் செய்தனர்..
இந்நிலையில் சேப்பாக்கம் தொகுதியில் திமுக நிர்வாகிகள் நன்றி அறிவிப்பு கூட்டத்தில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் ‘அவர்(விஜய்) கோட் போட்டாது பற்றியெல்லாம் நாங்கள் பேசவே இல்ல. அவரா கற்பனை பண்ணி பேசிட்டிருக்காரு.. அதுவும் கருப்பு கோட் போட்டிருப்பது பெரியாரின் கொள்கையாம்.
இதைவிட மோசமான உருட்டு யாராவது உருட்ட முடியுமா?.. ஜோசியரை ஆலோசகராக நியமிக்க முயற்சி செய்து பல்பு வாங்கியவர் பெரியாரிஷ்டா?.. நீங்கள் கோட் சூட் போடுவதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது.. ஆனால் எல்லாத்துலயும் கோட்டை விட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்.. அதுதான் பிரச்சனை.. அதைத்தான் நாங்கள் சுட்டிக் காட்டுகிறோம்’ என அவர் பேசினார்..
அண்ணாமலை விலகலால் பாதிப்பு இல்லை: தமிழக பாஜக.. பின்னடைவு தான்: கர்நாடக பாஜக
தமிழக அரசியல் களத்தில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில முன்னாள் தலைவரும், அக்கட்சியின் முக்கிய முகமுமான அண்ணாமலை பாஜகவிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியுள்ளார். அவரது ராஜினாமாவை பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக அக்கட்சி தலைமை அறிவித்துள்ளது.
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முக்தார் மீது இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்காது என தெரிகிறது.. பின்னணியில் யார்? அலிஷா அப்துல்லா கேள்வி
பிரபல கார் பந்தய வீராங்கனையான டாக்டர் அலிஷா அப்துல்லா, சமூக வலைத்தளமான எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு ஒன்று தமிழக அரசியல் மற்றும் சமூக ஊடக வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி வரும் முக்தார் என்பவர் மீது காவல்துறை இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காதது குறித்து அவர் தனது பதிவில் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.