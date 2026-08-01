தவெக இமேஜை அடிச்சி காலி பண்ணனும்!.. பக்கா ஸ்கெட்ச் போடும் உதயநிதி!...
சட்டசபையில் ‘கட்சி நிதி’ என்கிற பெயரில் கொள்ளை அடிக்கிறார்கள் என முதல்வர் விஜய் சொன்னதும் உதயநிதி உள்ளிட்ட திமுகவினர் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளிநடப்பு செய்தனர். அதன்பின் சட்டசபையில் பேசிய விஜய் ‘பேசினா ஓடிப்போயிடுறாங்க.. நான் 5 நிமிஷம் பேசினதுக்கே கொளத்தூர்ல கொத்துபரோட்டா போட்டங்க’ என விஜய் பேசியது திமுகவினருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.
விரைவில் சட்டமன்றம் கூடவுள்ள நிலையில் சமீபத்தில் காணொளி வாயிலாக திமுக எம்.எல்.ஏக்களிடம் உதயநிதி உரையாடினார். அப்போது வரும் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் தவெகவின் இமேஜை அடித்து நொறுக்க வேண்டும் என கறாராக சொல்லியிருக்கிறாராம். தொகுதியில் உள்ள பிரச்சனைகள், தவெக நிர்வாகிகள் செய்யும் அலப்பறைகள், மாநில பிரச்சனை பற்றி எடுத்து சொல்லி இதைப்பற்றி எல்லாம் பேசுங்கள்’ எனவும் உதயநிதி கூறியிருக்கிறாராம்.
மேலும் தமிழக அரசு தற்போது சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை வைத்து முக்கியமான கேள்விகளை எழுப்பவும் அவர் முடிவு செய்திருக்கிறாராம். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை வைத்து திமுகவை முடக்கும் முயற்சியில் முதல்வர் விஜய் முயற்சித்து வரும் நிலையில் சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பதிலடி கொடுக்க எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி திட்டம் போட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
மேலும் தமிழக அரசு தற்போது சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை வைத்து முக்கியமான கேள்விகளை எழுப்பவும் அவர் முடிவு செய்திருக்கிறாராம். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை வைத்து திமுகவை முடக்கும் முயற்சியில் முதல்வர் விஜய் முயற்சித்து வரும் நிலையில் சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பதிலடி கொடுக்க எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி திட்டம் போட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.