தொடர்புடைய செய்திகள்
- அதிமுகவின் 4வது விக்கெட் காலி.. வேலுமணி ஆதரவாளர் எம்.எல்.ஏ பதவி ராஜினாமாவா?
- விஜய் பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி? பிரியங்கா காந்தியும் வருவாரா?
- காங்கிரஸின் வியூகம் தவறு.. ஒரு தேசிய கட்சி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும்: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்
- உள்ளாட்சி, பாராளுமன்ற தேர்தலில் தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் சம்மதத்துடன் வெளியான காங்கிரஸ்அறிக்கை..!
- என்னை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும்: சென்னை வந்த ஆளுனருக்கு விஜய் கடிதம்,..
தொட மாட்டேன் - தொட்டா விட மாட்டேன் என்றவர் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிக்கிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரை சேர்க்கலாமா? உதயநிதி
தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பான புதிய திருப்பமாக, அதிமுக எம்.எல்.ஏ. எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, பதவியை ராஜினாமா செய்யும் 6-ஆவது அதிமுக எம்.எல்.ஏ. இவர் ஆவார். இந்த விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கடுமையாக விமர்சித்து ட்வீட் செய்துள்ளார்.
தனது பதிவில், "மற்றொரு நாள். மற்றுமொரு ராஜினாமா. இந்த Sofa Model ஆட்சி அமைந்த பிறகு, அ.தி.மு.க.வின் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் 6-ஆவது எம்.எல்.ஏ.வாக இன்று பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார். ஆளுங்கட்சியின் ஆள் பிடிக்கும் அரசியல் எந்த அளவுக்கு extreme ஆகியுள்ளது என்பதையே இது காட்டுகிறது. ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு அளித்த கட்சிகளின் மீது நம்பிக்கையின்றி, நிறுத்தாமல் MLA-க்கள் purchase-ஐ தொடருவது, மக்களுக்கு இழைக்கின்ற மாபெரும் துரோகம்" என்று உதயநிதி சாடியுள்ளார்.
மேலும், "தொட மாட்டேன் - தொட்டா விட மாட்டேன் என்று script-படி பொங்கிய முதலமைச்சர், அடுத்த scene-ல், சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிக்கியவரை தன் கட்சியில் சேர்க்க முயல்வது ஏன்? #SofaModel அரசின் இந்த Washing Machine அரசியலை தமிழ்நாடு பார்த்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறது. திணிக்கப்படும் இடைத்தேர்தல்கள் மூலம் மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள்" என்றும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார். இச்சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
உலக வரைபடத்தில் ஈரான் இருக்காது!.. டொனால்ட் டிரம்ப் எச்சரிக்கை..
கட்சிக்காரன்னு பார்க்கக் கூடாது!.. அதிகாரிகளிடம் கறாரா சொன்ன முதல்வர் விஜய்!...
தொட மாட்டேன் - தொட்டா விட மாட்டேன் என்றவர் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிக்கிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரை சேர்க்கலாமா? உதயநிதி
தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பான புதிய திருப்பமாக, அதிமுக எம்.எல்.ஏ. எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, பதவியை ராஜினாமா செய்யும் 6-ஆவது அதிமுக எம்.எல்.ஏ. இவர் ஆவார். இந்த விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கடுமையாக விமர்சித்து ட்வீட் செய்துள்ளார்.
காதலனுக்கு ஒரு கோடி!.. சியா கோயல் போட்ட செம ஸ்கெட்ச்!.. ஒரு உசுரு போயிடுச்சே!..
இனிமேல் காருக்கு Fancy நம்பர் வாங்கனும்ன்னா காரை தான் விற்கனும்.. ரூ.80,000 முதல் ரூ.8 லட்சம் வரை கட்டணம் உயர்வு.
தமிழகத்தில் வாகனங்களுக்கான Fancy பதிவு எண்களின் கட்டணங்களை இரு மடங்காக உயர்த்தி, தமிழக அரசு வரைவு திருத்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, தற்போதைய மற்றும் அடுத்த 3 வரிசை எண்களுக்கான கட்டணம் ரூ.40,000-லிருந்து ரூ.80,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 5 முதல் 8 வரையிலான எதிர்கால வரிசைகளுக்கு ரூ.60,000-லிருந்து ரூ.1.20 லட்சமாகவும், 9 மற்றும் 10-வது வரிசைகளுக்கு ரூ.1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.2 லட்சமாகவும் கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது.