சனாதனம் குறித்த பேச்சு.. மன்னிப்பு கேட்க முடியாது: உதயநிதி ஸ்டாலின்
எனது பேச்சுகள் திரித்து, எனக்கு எதிராக ஒரு தவறான தகவல் பரப்புரையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன" என்று தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
அனைவரும் சமமாக பிறந்தவர்கள், பிறப்பால் யாரும் உயர்ந்தவர் அல்லது தாழ்ந்தவர் என்று அழைக்கப்பட முடியாது" என்பதே தனது பேச்சின் முக்கிய நோக்கம் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் விளக்கினார்.
"சனாதன தர்மம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்" என்ற தனது பேச்சுகள், "இனப்படுகொலைக்கு அழைப்பு விடுப்பது" போல் திரிக்கப்பட்டு, தவறாக பரப்பப்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
தனது தலைக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் விலை வைத்ததாக ஒரு சாமியார் கூறியதையும் உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார். இதுபோன்ற மிரட்டல்கள் தன்னை அச்சுறுத்தாது என்றும், தான் பேசிய கருத்தில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பேச்சிற்காக மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் என்றும், தனது கருத்தில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்
