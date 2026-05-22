  4. Two Years Jail for 25 Bangladeshis Staying Illegally in Tiruppur Garment Units
உரிய ஆவணங்களின்றி தங்கியிருந்த 25 வங்கதேசத்தினருக்கு 2 ஆண்டு சிறை: திருப்பூர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!

திருப்பூர்
Publish: Fri, 22 May 2026 (18:10 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (18:02 IST)
திருப்பூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள பனியன் நிறுவனங்களில், உரிய Passport மற்றும் விசா போன்ற முறையான ஆவணங்கள் இன்றி சட்டவிரோதமாகப் பலர் தங்கியிருந்து வேலை பார்த்து வருவதாக காவல் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனடிப்படையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு காவல் துறையினர் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.
 
இந்த சோதனையின்போது, வங்கதேச நாட்டை சேர்ந்த 25 பேர் எந்தவித சட்டப்பூர்வ ஆவணங்களும் இன்றி திருப்பூரில் தங்கி, பனியன் நிறுவனங்களில் தொழிலாளர்களாக வேலை செய்து வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அவர்கள் அனைவரையும் காவல் துறையினர் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். இது தொடர்பான வழக்கு திருப்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
 
வழக்கின் அனைத்து விசாரணைகளும் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று திருப்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதால், சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தினர் 25 பேருக்கும் தலா 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். 
 
இந்த தீர்ப்பு திருப்பூரில் உள்ள பிற வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்கள் மத்தியிலும், நிறுவன உரிமையாளர்கள் மத்தியிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
