உரிய ஆவணங்களின்றி தங்கியிருந்த 25 வங்கதேசத்தினருக்கு 2 ஆண்டு சிறை: திருப்பூர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!
திருப்பூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள பனியன் நிறுவனங்களில், உரிய Passport மற்றும் விசா போன்ற முறையான ஆவணங்கள் இன்றி சட்டவிரோதமாகப் பலர் தங்கியிருந்து வேலை பார்த்து வருவதாக காவல் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனடிப்படையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு காவல் துறையினர் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.
இந்த சோதனையின்போது, வங்கதேச நாட்டை சேர்ந்த 25 பேர் எந்தவித சட்டப்பூர்வ ஆவணங்களும் இன்றி திருப்பூரில் தங்கி, பனியன் நிறுவனங்களில் தொழிலாளர்களாக வேலை செய்து வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அவர்கள் அனைவரையும் காவல் துறையினர் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். இது தொடர்பான வழக்கு திருப்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
வழக்கின் அனைத்து விசாரணைகளும் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று திருப்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதால், சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தினர் 25 பேருக்கும் தலா 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இந்த தீர்ப்பு திருப்பூரில் உள்ள பிற வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்கள் மத்தியிலும், நிறுவன உரிமையாளர்கள் மத்தியிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், துறையின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சோலார் மின்சாரத்திற்கு இனி லஞ்சமும் இல்லை, கமிஷனும் இல்லை.. மகிழ்ச்சியில் திருப்பூர் தொழிலதிபர்கள்...!
தமிழ்நாட்டின் பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரின் முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில், புதிய தவெக அரசு எடுத்துள்ள ஊழலற்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கடந்த காலங்களில் திருப்பூரை சேர்ந்த பல தொழில் அதிபர்கள் தங்களின் நிறுவனங்களுக்காக 'சோலார் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களை' அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.