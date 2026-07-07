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  4. Two Government Primary Schools Temporarily Closed Near Valparai Due to Zero Admissions
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ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. கோவை அருகே 2 பள்ளிகள் திடீரென மூடல்..

வால்பாறை
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (09:10 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (08:52 IST)
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கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே மாணவர்கள் யாரும் சேராத காரணத்தால் இரண்டு அரசு தொடக்கப் பள்ளிகள் திடீரென மூடப்பட்டிருக்கும் தகவல் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வால்பாறை அடுத்துள்ள ரொட்டிக்கடை மற்றும் சின்கோனா ஏழாவது டிவிஷன் ஆகிய பகுதிகளில் இயங்கி வந்த அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளில்தான் இந்த வினோதமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தின் பிற நகரங்களில் அரசு பள்ளிகளின் தரம் உயர்ந்து வருவதால், பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை அரசு பள்ளிகளில் சேர்க்க அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஆனால், வால்பாறையின் இந்த இரண்டு குறிப்பிட்ட பள்ளிகளில் மட்டும் நடப்பு கல்வியாண்டில் ஒரு புதிய மாணவர் கூட படிப்பதற்கு முன்வரவில்லை என்பது கல்வி துறையினருக்குப் பெரும் ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளது.
 
மாணவர்கள் இல்லாததால் தற்காலிகமாக இந்தப் பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள கல்வி அதிகாரிகள், இன்னும் இரண்டு மாதங்களுக்குள் புதிய மாணவர்கள் யாரேனும் சேர்க்கப்பட்டால், உடனடியாக இந்த இரண்டு பள்ளிகளும் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு வழக்கம்போல் செயல்பட தொடங்கும் என்று விளக்கம் அளித்துள்ளனர். தேயிலை தோட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் இடப்பெயர்வு அல்லது தனியார் பள்ளிகளின் மீதான மோகம் காரணமாக இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia
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