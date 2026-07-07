தொடர்புடைய செய்திகள்
- இளநிலை பொறியியல் படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கை.. இன்று வெளியான தரவரிசை பட்டியல்..
- பிஎஸ்சி கணிதம் எடுக்க ஆளே இல்லை.. வேதியியல் பாடத்திற்கு குவியும் மாணவர்கள்...
- பி.எட். மாணவர்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தேதி நீட்டிப்பு.. அமைச்சர் தகவல்..!
- அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப அவகாசம் நீட்டிப்பு.. அமைச்சர் தகவல்..!
- பொறியியல் படிப்புக்கான துணை கலந்தாய்வு தேதி நீட்டிப்பு.. முழு விவரங்கள்..!
ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. கோவை அருகே 2 பள்ளிகள் திடீரென மூடல்..
கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே மாணவர்கள் யாரும் சேராத காரணத்தால் இரண்டு அரசு தொடக்கப் பள்ளிகள் திடீரென மூடப்பட்டிருக்கும் தகவல் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வால்பாறை அடுத்துள்ள ரொட்டிக்கடை மற்றும் சின்கோனா ஏழாவது டிவிஷன் ஆகிய பகுதிகளில் இயங்கி வந்த அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளில்தான் இந்த வினோதமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தின் பிற நகரங்களில் அரசு பள்ளிகளின் தரம் உயர்ந்து வருவதால், பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை அரசு பள்ளிகளில் சேர்க்க அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஆனால், வால்பாறையின் இந்த இரண்டு குறிப்பிட்ட பள்ளிகளில் மட்டும் நடப்பு கல்வியாண்டில் ஒரு புதிய மாணவர் கூட படிப்பதற்கு முன்வரவில்லை என்பது கல்வி துறையினருக்குப் பெரும் ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளது.
மாணவர்கள் இல்லாததால் தற்காலிகமாக இந்தப் பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள கல்வி அதிகாரிகள், இன்னும் இரண்டு மாதங்களுக்குள் புதிய மாணவர்கள் யாரேனும் சேர்க்கப்பட்டால், உடனடியாக இந்த இரண்டு பள்ளிகளும் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு வழக்கம்போல் செயல்பட தொடங்கும் என்று விளக்கம் அளித்துள்ளனர். தேயிலை தோட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் இடப்பெயர்வு அல்லது தனியார் பள்ளிகளின் மீதான மோகம் காரணமாக இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
Edited by Siva
திமுக அவதூறு பரப்பினால் கடும் பதிலடி கொடுப்போம்: அமைச்சர் வன்னியரசு
தமிழக அமைச்சரவையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இணைந்துள்ள நிலையில், திமுக தொடர்ந்து விசிக மீது அவதூறு பரப்புவதாகத் தவெக அரசின் தற்போதைய அமைச்சரான வன்னிய அரசு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். திமுக அவதூறு பரப்பினால் அதற்குரிய பதிலடியை தவெக-விசிக கூட்டணி அரசு கொடுக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறது ரூ.1000 கோடி முதலீடு.. முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்...
தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. உலக புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய நிறுவனமான ‘ஹிட்டாச்சி’ தமிழகத்தில் மேலும் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.
இளம் தொழிலதிபர் கொலை வழக்கு!, சேத்தன் சவுதிரிக்கு பல பெண்களுடன் தொடர்பு!. பகீர் தகவல்...
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் யார் யார்? சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள நபர்கள் யார் யார், ஆக்கிரமிப்பின் அளவு எவ்வளவு என்பது குறித்த விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. கோவிலின் சொத்துக்களை மீட்கவும், கோவிலை புனரமைத்து விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்தவும் கோரி தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கின் விசாரணையின் போது இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.