வெள்ளி, 8 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 8 மே 2026 (12:41 IST)

ஒரே ஒரு மனிதனை வீழ்த்த, வாழ்நாள் எதிரிகளான இரு திராவிட கட்சிகளும் ஒன்று சேர்கின்றன... மாணிக்கம் தாகூர்

ஒரே ஒரு மனிதனை வீழ்த்த, வாழ்நாள் எதிரிகளான இரு திராவிட கட்சிகளும் ஒன்று சேர்கின்றன... மாணிக்கம் தாகூர்
தமிழக அரசியலில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு திருப்பமாக, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆட்சி அமைக்க விடாமல் தடுக்க, பரம எதிரிகளான திமுகவும் அதிமுகவும் கைகோர்க்கத் துணிந்துள்ளதாக எழுந்துள்ள புகார்கள் புயலை கிளப்பியுள்ளன. இது குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனம் சமூக வலைதளங்களில் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
 
"ஒரே ஒரு மனிதனை வீழ்த்த, வாழ்நாள் எதிரிகளான இரு திராவிட கட்சிகளும் ஒரே இரவில் ஒன்றிணைந்துள்ளன" என்று அவர் சாடியுள்ளார். மதச்சார்பின்மை பேசிவிட்டு ஆர்.எஸ்.எஸ்/பாஜக-வின் பி-டீமுடன் கைகோர்ப்பதை ஏற்க முடியாது என்றும், 'நிலையான அரசு' என்பது வெறும் அதிகாரத்தைக் காக்கும் அரசியல் மொழி என்றும் அவர் கடுமையாக தாக்கியுள்ளார். திமுக தனது முகமூடியை கழற்றுமா என்றும், துரோகி யார் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
 
மறுபுறம், ஒருவேளை திமுக-அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க முயன்றால், அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையில் தனது கட்சியின் 108 எம்.எல்.ஏ-க்களும் ஒட்டுமொத்தமாக பதவி விலகத் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று தவெக தலைமை உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
இந்த மோதல் போக்கினால் தமிழகத்தில் மீண்டும் ஒரு தேர்தல் வருமா அல்லது திராவிடக் கட்சிகளின் கூட்டணி அமையுமா என்ற உச்சக்கட்ட பரபரப்பு நிலவுகிறது.
 
Edited by Siva

திமுக நிலைப்பாட்டை மீறி திருமாவளவன் தவெகவை ஆதரிப்பாரா?!.. ஒரு அலசல்....

திமுக நிலைப்பாட்டை மீறி திருமாவளவன் தவெகவை ஆதரிப்பாரா?!.. ஒரு அலசல்....நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு 108 தொகுதிகள் கிடைத்தது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க 117 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படும் நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தங்களின் 5 எம்எல்ஏக்களை கொடுத்திருக்கிறது.

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி.. பழனிச்சாமி முதல்வர்!.. தம்பிதுரை பேட்டி...

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி.. பழனிச்சாமி முதல்வர்!.. தம்பிதுரை பேட்டி...சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெகவுக்கு தனிப்பெருமாண்மை கிடைக்காத நிலையில் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது.

ஆளுனரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறாரா?

ஆளுனரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறாரா?தமிழக அரசியலில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் குழப்பமும், பரபரப்பும் தொற்றிக்கொண்டுள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 இடங்களை பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு, ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 இடங்கள் கிடைக்காத நிலையில், ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. துணைத்தேர்வுகள் தேதி அறிவிப்பு..!

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. துணைத்தேர்வுகள் தேதி அறிவிப்பு..!தமிழகத்தில் பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அதே சமயம், எதிர்பாராத விதமாக தேர்வில் வெற்றி பெறாத அல்லது தேர்ச்சி விகிதத்தை உயர்த்த விரும்பும் மாணவர்களுக்காக பள்ளிக் கல்வித்துறை முக்கியமான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. ஈரோடு முதலிடம்.. வேலூர் கடைசி இடம்..! வழக்கம்போல் மாணவிகள் தேர்ச்சி அதிகம்..!

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. ஈரோடு முதலிடம்.. வேலூர் கடைசி இடம்..! வழக்கம்போல் மாணவிகள் தேர்ச்சி அதிகம்..!தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com