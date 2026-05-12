  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TVK warning to party members don't distrub public people
Written By
Last Updated : Tuesday, 12 May 2026 (15:12 IST)

பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்தால்? தொண்டர்களுக்கு தவெக கடும் எச்சரிக்கை...

vijay
Publish: Tue, 12 May 2026 (15:11 IST) Updated: Tue, 12 May 2026 (15:12 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு தொடங்கப்பட்டதுதான் தமிழக வெற்றி கழகம். தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஏகோபித்த நம்பிக்கையை பெற்ற, தமிழ் சொந்தங்களின் குடும்பத்தில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய வெற்றி தலைவர், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகப்பெரிய பொறுப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதை நோக்கியே நாம் பயணிக்க வேண்டும்.
 
எனவே கழகத் தோழர்கள் யாரும் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் குடும்ப விழாக்கள் தொடர்பாகப் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலைகளிலோ, மக்கள் அதிகம் கூடும் பொது இடங்களிலோ அல்லது போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையிலோ எங்கும் பேனர்கள், பதாகைகள் உள்ளிட்டவற்றை கண்டிப்பாக வைக்க கூடாது. பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக எவ்வித கொண்டாட்டங்களிலும் யாரும் கண்டிப்பாக ஈடுபடக் கூடாது.
 
பேனர்கள், கொண்டாட்டங்கள் உள்ளிட்ட எவற்றின் வாயிலாகவும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் யாரேனும் நடந்துகொண்டால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை கழக தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதலோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.
About Writer
Webdunia

சொந்த மாவட்டத்தில் என்ன பண்ணி கிழிச்சீங்க?!.. சிவி சண்முகம், வேலுமணியை கிழித்த அதிமுக1..

சொந்த மாவட்டத்தில் என்ன பண்ணி கிழிச்சீங்க?!.. சிவி சண்முகம், வேலுமணியை கிழித்த அதிமுக1..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஒரு அணியாக ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்.

1 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள தடை: நீதிமன்றம்

1 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள தடை: நீதிமன்றம்தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு குறித்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

மது விற்பனை என்பது ஒரு அரசின் பணியாக ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது: கமல்ஹாசன்

மது விற்பனை என்பது ஒரு அரசின் பணியாக ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது: கமல்ஹாசன்தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பதை மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், உலக நாயகனுமான கமல்ஹாசன் மனதார வரவேற்றுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:

தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாமல் போனாலும்!.. சட்டசபையில் உதயநிதி நக்கல்!..

தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாமல் போனாலும்!.. சட்டசபையில் உதயநிதி நக்கல்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 10 எம்எல்ஏக்களை காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கொடுத்தன. அதன் காரணமாகவே தவெக ஆட்சியமைத்து தற்போது விஜய் முதல்வராகவும் அமர்ந்திருக்கிறார்.

குடிதண்ணீர், சாலை மேம்பாடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள்: முதல்வர் ஆலோசனை விரைவில் அதிரடி அறிவிப்பு

குடிதண்ணீர், சாலை மேம்பாடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள்: முதல்வர் ஆலோசனை விரைவில் அதிரடி அறிவிப்புதமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள், தமிழகத்தின் அடிப்படை உட்கட்டமைப்புகளை சீரமைப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று தலைமை செயலகத்தில் குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தை அவர் நடத்தினார்.