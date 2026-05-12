தொடர்புடைய செய்திகள்
- 1 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள தடை: நீதிமன்றம்
- மது விற்பனை என்பது ஒரு அரசின் பணியாக ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது: கமல்ஹாசன்
- குடிதண்ணீர், சாலை மேம்பாடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள்: முதல்வர் ஆலோசனை விரைவில் அதிரடி அறிவிப்பு
- நானும் முதல்வரும் ஒரே கல்லூரியில் படித்தவர்கள்.. ஆனால் நாங்கள் தான் சீனியர்: உதயநிதி
- சபாநாயகர் ஆனார் ஜேசிடி பிரபாகர்.. செங்கோட்டையன், உதயநிதி அமர வைத்தனர்...!
பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்தால்? தொண்டர்களுக்கு தவெக கடும் எச்சரிக்கை...
தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு தொடங்கப்பட்டதுதான் தமிழக வெற்றி கழகம். தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஏகோபித்த நம்பிக்கையை பெற்ற, தமிழ் சொந்தங்களின் குடும்பத்தில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய வெற்றி தலைவர், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகப்பெரிய பொறுப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதை நோக்கியே நாம் பயணிக்க வேண்டும்.
எனவே கழகத் தோழர்கள் யாரும் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் குடும்ப விழாக்கள் தொடர்பாகப் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலைகளிலோ, மக்கள் அதிகம் கூடும் பொது இடங்களிலோ அல்லது போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையிலோ எங்கும் பேனர்கள், பதாகைகள் உள்ளிட்டவற்றை கண்டிப்பாக வைக்க கூடாது. பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக எவ்வித கொண்டாட்டங்களிலும் யாரும் கண்டிப்பாக ஈடுபடக் கூடாது.
பேனர்கள், கொண்டாட்டங்கள் உள்ளிட்ட எவற்றின் வாயிலாகவும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் யாரேனும் நடந்துகொண்டால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை கழக தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதலோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.