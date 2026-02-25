புதன், 25 பிப்ரவரி 2026
Last Modified: புதன், 25 பிப்ரவரி 2026 (14:14 IST)

மருத்துவமனையில் நல்லக்கண்ணு!.. விஜய் செய்த சிறப்பான சம்பவம்...

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு.. அவருக்கு தற்போது வயது 101. அவர் கடந்த சில மாதங்களாகவே உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை எடுத்து வந்தார்.. வயது மூப்பு ற்றும் வீட்டில் கீழே வந்ததால் ஏற்பட்ட காயம் தொடர்பாகவும் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது..

இந்நிலையில்தான், சில நாட்களுக்கு முன்பு அவர் சென்னையில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.. அதன்பின் குணமடைந்து வீட்டிற்குக் சென்றார். ஆனால், சில நாட்களில் மீண்டும் அவரின் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது. எனவே, சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

மருத்துவர்கள் அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்துவந்தனர்ர். தற்போது, அவரின் உடல்நிலை மோசமடைந்து இருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது. இதை மருத்துவமனையும் உறுதி செய்தது. நல்லக்கண்ணுவுக்கு செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஏற்கனவே முதல்வர் முக ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல அரசியல் தலைவர்கள் நேரில் சென்று அவரை பார்த்தார்கள்..

நல்லக்கண்ணுவின் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில் தவெக தலைவ்வர் விஜய் நல்லக்கண்ணுவின் உடல்நிலை பற்றி அவரின் மகள் ஆண்டாளை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு விசாரித்திருக்கிறார்..

