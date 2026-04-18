சனி, 18 ஏப்ரல் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Last Modified: சனி, 18 ஏப்ரல் 2026 (16:03 IST)

உதய சூரியன் சின்னமே நாங்கதான் கொடுத்தோம்!. நக்கல் பண்ணுவீங்களா!.. தவாக வேல்முருகன் ஆவேசம்!..

vel murugan
கடந்த சிலர் தேர்தலாகவே வேல்முருகனின் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக அந்த கட்சிக்கும், திமுகவுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்த போது அக்கட்சியை திமுக சார்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியவர்கள் மிகவும் நக்கலடித்து பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் கோபமடைந்த வேல்முருகன் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார்..

அதன்பின் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடுவதாக அறிவித்த வேல்முருகன் எல்லா தொகுதிகளிலும் வேட்பாளரையும் அறிவித்தார். அதில் 20 வேட்பு மணுக்களை தேர்தல் அதிகாரிகள் நிராகரித்துவிட்டனர். இதற்கு வேல்முருகன் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், ஒரு பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய வேல்முருகன் ‘திமுகவின் சின்னமே எங்க பாட்டனுடையது. அது நாங்கள் கொடுத்த சின்னம்.. 1957 தேர்தலில் எங்கள் கோவிந்தசாமி படையாச்சியிடம் திமுக தலைவராக இருந்த அண்ணா வந்து கேட்டு நாங்கள் கொடுத்த சின்னம்தான் உங்களுடைய உதயசூரியன் சின்னம். அந்தச் சின்னத்தில் நின்னு நீங்க ஜெயிச்சுட்டு இன்னைக்கு சட்டசபையில் உட்கார்ந்து எங்களையே கேலி, கிண்டல் பண்ணுவீங்களா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

10 ஆயிரம் வீரர்கள்.. நூற்றுக்கணக்கான போர் விமானங்கள்!.. ஈரானை நெருங்கும் அமெரிக்கா!...

10 ஆயிரம் வீரர்கள்.. நூற்றுக்கணக்கான போர் விமானங்கள்!.. ஈரானை நெருங்கும் அமெரிக்கா!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி 18ம் தேதி அந்த நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது..

பெண்களுக்கு 2 ஆயிரம், குடும்பத்துக்கு 2500!.. ராகுல்காந்தி வாக்குறுதி!...

பெண்களுக்கு 2 ஆயிரம், குடும்பத்துக்கு 2500!.. ராகுல்காந்தி வாக்குறுதி!...மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று ராணிப்பேட்டை பொன்னேரியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது :

ரோட்டில் பிரச்சாரம் பண்றது பழைய ஃபார்மேட்!.. இப்படி சொல்லிட்டாரே விஜய்!..

ரோட்டில் பிரச்சாரம் பண்றது பழைய ஃபார்மேட்!.. இப்படி சொல்லிட்டாரே விஜய்!..தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்ந்து அவரின் பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்து வருகிறார்.

கொளத்தூர், திருவல்லிக்கேணி தொகுதி பக்கம் போகாதது ஏன்?.. விஜய் பதில் சொல்வாரா?..

கொளத்தூர், திருவல்லிக்கேணி தொகுதி பக்கம் போகாதது ஏன்?.. விஜய் பதில் சொல்வாரா?..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை துவங்கிய பின் விக்கிரவாண்டியில் நடந்த முதல் தவெக மாநாட்டில் பேசிய விஜய் ‘திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே’ என்று பேசினார்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு.. அமைச்சரவை ஒப்புதல்..!

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு.. அமைச்சரவை ஒப்புதல்..!மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், அகவிலைப்படியை 2 சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை சமாளிக்க, அரசு ஊழியர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

