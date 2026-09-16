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  4. TVK Survey Results: Madurantakam Victory Confirmed While Dharapuram Witnessing Intense Battle
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (17:32 IST)

2 தொகுதி இடைத்தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு என்ன சொல்லுது? ஒன்னு கன்ஃபர்ம்.. இன்னொன்னு ஊசலாடுது...

தவெக இடைத்தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு
Written By: SIVA
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (17:32 IST)
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தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் கள நிலவரம் குறித்த தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தவெகவிற்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்துள்ளன. தவெக தலைமை சார்பில் களத்தில் நடத்தப்பட்ட ரகசிய ஆய்வுகளின்படி, மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெகவின் வெற்றி தற்போதே முழுமையாக உறுதியாகிவிட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அங்குள்ள மக்களின் அசைக்க முடியாத ஆதரவும், தளபதி விஜய்யின் மீது அவர்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையும் தவெக வேட்பாளரின் வெற்றியை எளிதாக்கியுள்ளது.
 
அதேவேளையில், தாராபுரம் தொகுதியில் தவெகவிற்கும் அதிமுகவிற்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருவதாகக் கருத்துக்கணிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அந்தத் தொகுதியில் இன்னும் தீவிரமாகக் களப்பணியாற்ற வேண்டிய அவசியத்தை இந்த முடிவுகள் உணர்த்தியுள்ளன. 
 
திமுக இந்தப் போட்டியில் எந்த இடத்திலும் இல்லாது பின்தங்கி, படுதோல்வியைச் சந்திக்கவுள்ளது தெளிவாகிறது. திமுக முழுமையாகப் போட்டியில் இருந்தே வெளியேறிவிட்ட நிலையில், மீதமுள்ள களத்தில் கூடுதல் உழைப்பைச் செலுத்தினால் தாராபுரத்தையும் எளிதில் கைப்பற்றலாம்.
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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