தவெக கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? துணை முதல்வர் வேட்பாளர் யார்?
தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவை மட்டுமே இடம்பெற வேண்டும் என்பதில் விஜய் உறுதியாக இருப்பதாகவும், இதர பழைய அரசியல் கட்சிகளுக்கு அவர் கதவுகளை திறக்கப்போவதில்லை என்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.
காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகள் மற்றும் துணை முதல்வர் வேட்பாளர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், தவெக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே ஒரு வலுவான புரிதல் நிலவி வருகிறது.
ராகுல் காந்தி விஜய்க்கு அளிக்கும் மறைமுக ஆதரவு, இந்த கூட்டணியை உறுதிப்படுத்தும் காரணியாக பார்க்கப்படுகிறது. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் வெளியேறினால், அது விஜய்க்ச் சாதகமாக அமையும் என விமர்சகர் நந்தகுமார் போன்றோர் கருதுகின்றனர்.
இந்நிலையில் தவெக கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு 50 தொகுதிகள் என்றும், துணை முதல்வர் யார் என்பதை ராகுல் காந்தி முடிவு செய்வார் என்றும் காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.
