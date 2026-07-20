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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (14:56 IST)

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது.. கண்டனம் தெரிவித்த திமுகவுக்கு தவெக பதிலடி..

udhyanidhi vijay
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (14:56 IST)
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விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து திமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், தவெக ஐடி விங் இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
விமர்சனங்களை ஜனநாயக ரீதியாக எதிர்கொள்ளாமல், ஆபாசமான மற்றும் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பேசுவதை திமுக வழக்கமாக கொண்டுள்ளதாக தவெக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. "ஆபாச பேச்சாளர்களை வைத்து அரசியல் செய்யும் திமுக, மேல்மட்ட தலைமை முதல் கீழ்மட்ட தொண்டர்கள் வரை தரம் தாழ்ந்த அரசியலில் ஈடுபடுகிறது" என்று தவெக தனது அறிக்கையில் சாடியுள்ளது.
 
மேலும், ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக நீதி மற்றும் நெறிமுறைகளை மறந்து செயல்படுவதாகவும், இது சாத்தானின் ஆட்சியாக மாறிவிட்டதாகவும் தவெக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. காவல் துறையை மிரட்டும் வகையில் அறிக்கைகளை வெளியிடும் ஸ்டாலின், தனது கட்சி செய்யும் அநாகரிக அரசியலைத் தட்டிக்கேட்கத் தவறிவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
 "விதைத்த வினையை அறுவடை செய்ய வேண்டிய காலம் விரைவில் வரும்" என்று எச்சரித்துள்ள தவெக, திமுகவின் இந்த அடாவடி போக்கிற்கு மக்கள் விரைவில் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. எம்எல்ஏவின் கைதுக்கு எதிரான திமுகவின் ஆர்ப்பாட்டம், தமிழக அரசியலில்  திமுகவுக்கும் தவெக-விற்கும் இடையிலான மோதலை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. 
 
தவெக-வின் இந்த அதிரடியான பதில் அறிக்கை, அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

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