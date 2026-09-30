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  4. TVK's Strategic Bypoll Calculation: Rumors of PMK Joining Cabinet to Secure Madurantakam Victory
Written By SIVA SIVA

செளமியா அன்புமணிக்கு அமைச்சர் பதவி.. மதுராந்தகம் வெற்றிக்காக தகவலை கசிய விடும் தவெக?

TVK
Written By: SIVA
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (15:43 IST)
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தமிழக வெற்றி கழக அரசின் அமைச்சரவையில் பாமக இணையப்போவதாகவும், சௌமியா அன்புமணிக்கு முக்கிய இலாகா ஒதுக்கப்படவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இந்த தகவலுக்கு பின்னால் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் வெற்றியை குறிவைக்கும் தவெகவின் மாபெரும் அரசியல் கணக்கு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
மதுராந்தகம் தொகுதியில் கணிசமாக உள்ள வன்னியர் சமூக வாக்குகளை கவர தவெக திட்டம் தீட்டியுள்ளது. நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாமக இத்தொகுதியில் சுமார் 17,000  வாக்குகளை பெற்றிருந்தது. இந்த 10% வாக்கு வங்கியை கைப்பற்றினால், அதிமுகவை விட 10,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் எளிதாக வெற்றி பெறலாம் என தவெக தலைமை கணக்கிடுகிறது.
 
திரைமறைவில் அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை அடுத்து பாமக இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவில்லை என அறிவித்ததாக தெரிகிறது. இதன் மூலம் அதிமுகவுக்கு செல்ல வேண்டிய வாக்குகளை தடுத்து, பாமக ஆதரவு வாக்குகளை தன் பக்கம் இழுக்க தவெக முயல்கிறது. இதற்காகவே வன்னிய சமூக நிர்வாகிகளை பிரச்சாரத்தில் இறக்கியுள்ள தவெக, சௌமியா அன்புமணியின் அமைச்சரவை இணைப்பு குறித்த தகவல்களையும் கசியவிட்டுள்ளது.
 
இருப்பினும், பாமகவை சேர்த்தால் விசிகவை சமாதானப்படுத்துவது மற்றும் தவெகவின் உள்வாக்கு வங்கி குழப்பங்கள் போன்ற சவால்கள் உள்ளன. முதற்கட்டமாக இந்த தகவல்கள் மூலம் வன்னியர் வாக்குகளை திரட்டி மதுராந்தகத்தில் வெற்றியை உறுதி செய்வதே தவெகவின் தற்போதைய இலக்காகும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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