திங்கள், 26 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (11:03 IST)

விஜய் கட்சியில் காளியம்மாள்? இன்னும் சில பிரபலங்கள்.. சூடு பிடிக்குது தேர்தல் களம்..!

விஜய் கட்சியில் காளியம்மாள்? இன்னும் சில பிரபலங்கள்.. சூடு பிடிக்குது தேர்தல் களம்..!
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் தொடங்கிய நாள் முதல், அக்கட்சியில் இணையப்போகும் பிரபலங்கள் குறித்துப் பல்வேறு யூகங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வரிசையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் முக்கிய முகமாக இருந்த காளியம்மாள், தவெகவில் இணையப்போவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
காளியம்மாள் மட்டுமல்லாமல், ஏற்கனவே முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், விசிக-வில் இருந்து விலகிய ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் அதிமுக-வின் சி.டி. நிர்மல் குமார் போன்ற மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் தவெக-வில் முக்கியப் பொறுப்புகளை ஏற்றுள்ளனர்.
 
விஜய்யின் இந்த 'விசில் புரட்சி'யில் இன்னும் பல ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் இணையவிருப்பதாகவும் செய்திகள் உலா வருகின்றன. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களைத் தனது பக்கம் இழுப்பதன் மூலம், திராவிட கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியைச் சிதைக்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். 
 
இந்த பிரபலங்களின் வருகை என்பது தவெகவுக்கு தொடக்க கால உற்சாகத்தைத் தரும் என்றாலும், அது வாக்குகளாக மாறுமா என்பதே நிதர்சனமான கேள்வி. விஜய்யின் இந்த மெகா கூட்டணி மற்றும் பிரபலங்களின் சேர்க்கை, 2026 தேர்தலில் ஒரு புதிய சரித்திரத்தைப் படைக்குமா அல்லது ஒரு சவாலான பயணமாக அமையுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

துணிஞ்சு முடிவெடுங்க ராகுல் காந்தி? 25 தொகுதி வாங்கி 18 தொகுதி ஜெயிச்சு என்ன பயன்? காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஆதங்கம்..!

துணிஞ்சு முடிவெடுங்க ராகுல் காந்தி? 25 தொகுதி வாங்கி 18 தொகுதி ஜெயிச்சு என்ன பயன்? காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஆதங்கம்..!தமிழக அரசியலில் பல ஆண்டுகளாக திராவிட கட்சிகளின் நிழலில் பயணித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சி, இப்போது தனது இருப்பை தக்கவைக்க போராடி வருகிறது. வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, "துணிந்து முடிவெடுங்கள் ராகுல் காந்தி" என்ற கோரிக்கை தமிழக காங்கிரஸ் தொண்டர்களிடையே பலமாக எழுந்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் 25 தொகுதிகளை பெற்று, அதில் 18 இடங்களில் வெற்றி பெறுவதால் கட்சிக்கு என்ன பயன் என்ற ஆதங்கம் அவர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணியும், அதிமுக கூட்டணியும் தான்.. மற்ற கட்சிகள் தேர்தல் அறிவித்தவுடன் கரைந்துவிடும் ராஜேந்திரபாலாஜி

தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணியும், அதிமுக கூட்டணியும் தான்.. மற்ற கட்சிகள் தேர்தல் அறிவித்தவுடன் கரைந்துவிடும் ராஜேந்திரபாலாஜிதமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டிப் பல்வேறு புதிய சக்திகள் உருவெடுத்து வரும் நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜியின் கருத்து விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

திருமாவளவன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை.. திமுக கூட்டணிக்கு பாமக வந்தால் தவெக கூட்டணிக்கு செல்வாரா?

திருமாவளவன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை.. திமுக கூட்டணிக்கு பாமக வந்தால் தவெக கூட்டணிக்கு செல்வாரா?விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் இன்று தனது கட்சியின் உயர்நிலை நிர்வாகிகளுடன் மிக முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்துகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பூத் கமிட்டி பணிகள், தேர்தல் வியூகங்கள் மற்றும் கூட்டணி விவகாரங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, "பாமக இருக்கும் கூட்டணியில் விசிக இருக்காது" என்ற தனது கொள்கை முடிவில் திருமாவளவன் இன்றும் உறுதியாக இருக்கிறார்.

இன்று குடியரசு தினம்.. நேற்று முன் தினம் 10,000 கிலோ வெடிமருந்து பறிமுதல்.. குண்டு வைக்க சதியா?

இன்று குடியரசு தினம்.. நேற்று முன் தினம் 10,000 கிலோ வெடிமருந்து பறிமுதல்.. குண்டு வைக்க சதியா?இந்திய குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், ராஜஸ்தான் மாநிலம் நாகௌர் மாவட்டத்தில் பெருமளவிலான வெடிபொருட்களை போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

ஓபிஎஸ் அணியின் கூண்டோடு காலி.. தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்...!

ஓபிஎஸ் அணியின் கூண்டோடு காலி.. தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்...!அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரும், ஓ.பி.எஸ் அணியின் முக்கிய தூணாக விளங்கியவருமான கு.ப.கிருஷ்ணன் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com