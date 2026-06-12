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பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல்!.. தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்!..
சென்னை ஆலந்தூரில் ஒரு பெண்ணின் வீட்டுக்குள் புகுந்து அவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தவெக நிர்வாகி கட்சிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறார். தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிங்கப்பெண் படை என்கிற போலீஸ் குழுவை சமீபத்தில் முதல்வர் அறிமுகம் செய்துவைத்தார்.
ஆனால் தவெக நிர்வாகி ஒருவரே ஒரு பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. சென்னை பரங்கி மலையில் கணவரை இழந்து வசித்தும் வரும் பெண் வீட்டில் இருந்தபோது ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதி தவெக செயலாளர் வேம்புலி என்பவர் அப்பெண்ணின் வீட்டுக்கு சென்று அவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்திருக்கிறார்.
இது குறித்து அந்த பெண் பரங்கிமலை காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார். இதையடுத்து வன்கொடுமை பிரிவினைக்கு வேம்புலி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதைத்தொடர்ந்து கட்சிக்கு அவமதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டதாக கூறி தவெகவின் அடிப்படையில் உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் வேம்புலியை நீக்குவதாக தவெக அறிவித்திருக்கிறது.
பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல்!.. தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்!..
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கேஸ் கொடுக்க போன என் மேலேயே கேஸ் போட்ருக்காங்க.. வீடியோவில் புலம்பும் ஜூலி...
பிக்பாஸ் ஜூலி தன்னை சென்னை பீச் காவல் நிலைய போலீஸார் விசாரணைக்கு அழைத்துள்ளதாக ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். தம்மீது புதிய வழக்கு ஒன்று பதியப்பட்டுள்ளதாகவும், அது தொடர்பாகவே இந்த சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார். தவெக அரசு மற்றும் அக்கட்சியின் கூட்டணிக் கட்சியினருக்கு எதிராக அவர் நடத்திய ஒரு போராட்டமே இதற்குக் காரணம் என அவர் கூறியுள்ளார்.