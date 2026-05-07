வியாழன், 7 மே 2026
Last Updated : வியாழன், 7 மே 2026 (11:13 IST)

ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடாவிடால் உச்சநீதிமன்றம்.. தவெகவின் அதிரடி திட்டம்..!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளில் 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறியைத் தீர்க்க உச்சநீதிமன்றத்தை நாடத் திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
தவெக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்குச் சேர்த்து 113 இடங்கள் உள்ள நிலையில், ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்க ஆளுநர் காலதாமதம் செய்வது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என அக்கட்சித் தலைமை கருதுகிறது. 
 
இன்று விஜய் ஆளுநரை சந்திக்க இருக்கும் நிலையில், ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து முறையான அழைப்பு வராவிட்டால், சட்ட வல்லுநர்களின் ஆலோசனையின்படி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்ய விஜய் தரப்பு தயாராகிவிட்டது.
 
தனிப்பெரும் கட்சிக்கு முதலில் வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்ற எஸ்.ஆர். பொம்மை வழக்கின் தீர்ப்பை முன்னிறுத்தி இந்த சட்டப் போராட்டம் அமையவுள்ளது. ஆளுநரின் அதிகார வரம்பு மற்றும் சட்டசபையில்தான் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற அரசியல் சாசன விதிகளைச் சுட்டிக்காட்டி தவெக வாதிடவுள்ளது. 
 
ஆட்சி அமைப்பதில் முட்டுக்கட்டை ஏற்பட்டால், அதைத் தங்களுக்குச் சாதகமான அரசியல் எழுச்சியாக மாற்றவும், நீதிமன்றம் மூலம் நீதியைப் பெறவும் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த அதிரடி முடிவு தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
விஜய்க்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த உயர் பாதுகாப்பு வாபஸ்?.. இதுதான் காரணமா?ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்கு எண்ணிக்கைகள் கடந்த 4ம் தேதி எண்ணப்பட்டது.

தவெக பக்கம் தாவுகிறார்களா அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்?.. புதுச்சேரில் ரிசார்ட்டில் தங்க வைப்பு!..தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை.

தவெக ஆட்சி அமைக்கட்டும்!. நாங்க ஒன்னும் பண்ணமாட்டோம்!. ஸ்டாலின் பேட்டி...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை.

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளநிலை படிப்பில் சேர விண்ணப்பம்.. கடைசி தேதி எது?தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை பட்டப்படிப்புகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கான விண்ணப்பப் பதிவு இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வமாத் தொடங்கியுள்ளது.

முதல்வர் பதவியேற்பதில் சிக்கல்.. திடீரென விஜய்க்கு வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பு வாபஸ்?தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு, கடந்த சில நாட்களாக வழங்கப்பட்டு வந்த கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் கான்வாய் வாகனங்கள் திடீரென வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ள செய்தி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

