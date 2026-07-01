பிரபல யூடியூபர் ஐபிடிஎஸ் திருநாவுக்கரசு கைது.. தவெக எம்.எல்.ஏவை விலை பேசினாரா?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் பேரம் பேசி, அவரை வேறு கட்சியில் இணைக்க முயன்ற புகாரில் பிரபல யூடியூபர் ஐபிடிஎஸ் திருநாவுக்கரசு சென்னை காவல்துறையினரால் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இச்சம்பவம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஊத்தங்கரை தனித் தொகுதியின் தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜா அளித்த அதிகாரப்பூர்வ புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. திருநாவுக்கரசு தன்னைத் தொடர்ந்து தொலைபேசியிலும் நேரிலும் தொடர்பு கொண்டு, மாற்று அரசியல் கட்சியில் இணையுமாறு வற்புறுத்தியதாகவும், அதற்குப் பெரும் தொகையைப் பேரம் பேசி, மறுத்தபோது மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் இளையராஜா புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் தீவிரத்தன்மையை உணர்ந்த சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார், அரும்பாக்கம் பகுதியில் இருந்த திருநாவுக்கரசைக் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தேர்தல் நேரங்களில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைபேசி வாங்கும் சில பாரம்பரியக் கட்சிகளின் ‘குதிரை பேரம்’ மற்றும் இரட்டை வேடத்தை இச்சம்பவம் தோலுரித்துக் காட்டியுள்ளது. எனினும், கொள்கை பலத்தோடு மக்கள் மத்தியில் மாஸாக வளர்ந்து வரும் தவெக-வின் மக்கள் பிரதிநிதிகளைப் பணத்தாலோ மிரட்டலாலோ விலைக்கு வாங்கிவிட முடியாது என்பதை இந்தக் கைது நடவடிக்கை உணர்த்தியுள்ளது. இந்தச் சதியின் பின்னணியில் உள்ள பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் யார் என்பது குறித்தும் போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
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