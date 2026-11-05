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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (12:59 IST)

கட்சி நிதியை விட டாஸ்மாக்தான் பெரிய ஊழல்! - அமைச்சர் விக்னேஷ் பகீர் பேட்டி

tasmac
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (13:00 IST)
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2026 தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தபின் டாஸ்மாக் துறைகளில் நடைபெறும் ஊழல்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வாங்க கூடாது.. அதேபோல் பாட்டிலை திரும்பப் பெரும் திட்டத்திற்கான 10 ரூபாயை எம்.ஆர்.பி விலையில் சேர்க்கப்படும்.. மது பாட்டிலை திருப்பி கொடுத்துவிட்டு அந்த 10 ரூபாயையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்தது.

பாட்டில்கள் மூலம் பல வருடங்களாகவே பணம் பார்த்து வந்த டாஸ்மார்க் ஊழியர்களுக்கு இது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. எனவே சென்னை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் கடைகளை முடி அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்கள் எல்லாம் தற்போது சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்கள்..

இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விக்னேஷ் ‘கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் 99.9 சதவீத பாட்டில்களை திரும்ப பெற்றுவிட்டதாக நீதிமன்றத்தில் கூறினார்கள். தமிழகத்தில் ஒரு மாதத்திற்கு 40 கோடி பாட்டில்கள் விற்கப்படுகின்றன. பைலட் முறையில் 3,4 இடங்களில் சோதித்துப் பார்த்தபோது வெறும் 50 சதவீத பாட்டில்கள்தான் திரும்ப வந்துள்ளது. இதுதான் கடந்த ஆட்சியாளர்கள் செய்த மிகப்பெரிய ஊழல்.. கட்சி நிதியை விட இந்த 10 ரூபாய்தான் பெரிய ஊழல்’ என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்..

மேலும், பாட்டில் மூலமாக மட்டுமே தமிழக அரசுக்கு ரூ.4800 கோடி கிடைத்திருக்க வேண்டும்.. ஆனால் அதில் 2400 கோடி மட்டும்தான் அரசு கஜானாவுகுக் வந்திருக்கிறது.. மீதி பணம் எங்கே போனது? யாருக்கு போனது? என்று தெரியவில்லை.. இதுதான் திமுக செய்தி மிகப்பெரிய ஊழல்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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