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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (16:52 IST)

எல்லா கிராமங்களுக்கும் அடிப்படை வசதி!.. 25 வருஷத்துக்கு விஜய்தான்!. என்.ஆனந்த் பேச்சு..

anand vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (16:54 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்துப் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

மேலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஜோசப் விஜய் ஆட்சியை அமைத்து முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.  தவெக ஆட்சிக்கு வந்தபின் பல அதிரடியாக நடவடிக்கைகளையும் விஜய் எடுத்து வருகிறார். குறிப்பாக அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அதேநேரம் தமிழகத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை அதிகரித்திருப்பதாகவும், கஞ்சா போன்ற போதைப்பொருட்கள் கட்டுப்படுத்தபடவில்லை எனவும், கொலைகள் தொடர்ந்து நடப்பதாகவும், மின்வெட்டுக்கு தமிழக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் திமுக தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகிறது..

இந்நிலையில், ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் என்.ஆனந்த் ‘அடுத்த 25 ஆண்டுகள் விஜய்தான் தமிழக முதல்வர். நிதி நெருக்கடி இருந்தாலும் அவரது கனவான 12,147 கிராமங்களுக்கும் அனைத்து அடிப்படை வசதிகள் இந்த 5 ஆண்டுகளில் செய்ய அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்படும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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