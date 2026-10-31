மகளிர் உரிமை தொகை ரூ.2500 எப்போது? - அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கொடுத்த அப்டேட்
கடந்த திமுக ஆட்சியில் திமுக பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமை தொகையாக ஒவ்வொரு மாதமும் 1000 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது. மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் அது 2 ஆயிரமாக உயர்த்தி கொடுக்கப்படும் என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவித்தார். ஒருபக்கம், விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் 2026 தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்றால் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2500 கொடுக்கப்படும் என அறிவித்தது.
தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துவிட்டது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டரை வருடங்கள் கழித்துதான் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட்டது. தவெக ஆட்சிக்கு வந்து 6 மாதங்கள் முடிவடையவுள்ள நிலையில் எப்போது ரூ.2500 வழங்கப்படும் என்பது தெரியவில்லை.
இந்நிலையில், இது தொடர்பான கேள்விக்கு செய்தியாளர்களிடம் பதிலளித்த அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி ‘அதற்கான வேலைப்பாடுகள் நடந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது. அதில் நிறைய குளறுபடிகள் இருக்கின்றன. அவற்றையெல்லாம் சரிசெய்து பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்த பின் முதலமைச்சர் முறையாக அறிவிப்பார்’ என கூறியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பான கேள்விக்கு செய்தியாளர்களிடம் பதிலளித்த அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி ‘அதற்கான வேலைப்பாடுகள் நடந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது. அதில் நிறைய குளறுபடிகள் இருக்கின்றன. அவற்றையெல்லாம் சரிசெய்து பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்த பின் முதலமைச்சர் முறையாக அறிவிப்பார்’ என கூறியிருக்கிறார்.