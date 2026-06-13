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Last Modified: Saturday, 13 June 2026 (12:01 IST)

ஏழை பெண்களை ஏமாற்றி ஆபாச வீடியோ!.. தவெக பிரமுகர் கைது!..

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Publish: Sat, 13 Jun 2026 (12:01 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (12:07 IST)
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தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். விஜய் முதலமைச்சராக மாறியவுடனே பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும் என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்.

மேலும் பெண்களின் மீது கை வைத்தால் இந்த ஆட்சி பார்த்து பார்த்துக் கொண்டு சும்மா இருக்காது எனவும் அவர் பலமுறை எச்சரித்திருக்கிறார். அதோடு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் வகையில் சிங்கப்பெண் படை என்கிற ஒரு அதிரடிப்படையும் சமீபத்தில் காவல்துறையால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் பெண்கள் அதிகமாக நடமாடும் இடங்களில் பாதுகாப்பு கொடுப்பார்கள்.

முதல்வர் விஜய் ஒரு பக்கம் இது போல் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிலையில் ஒரு பக்கம் அவரின் கட்சியை சார்ந்த சிலரே பெண்களிடம் பாலியல் வன்கொடுமை செய்வது, பாலியல் சீண்டல் செய்து போன்ற குற்றங்களை செய்து வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் கொண்டலாம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன். இவர் ஒரு தவெக பிரமுகர். இவர் அந்த பகுதியில் உள்ள ஏழைப் பெண்களுக்கு கடன் கொடுத்து மிரட்டி அவர்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் அதில் சிலரை ஏமாற்றி ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டுவதாகவும் அவர் மீது புகார் எழுந்தது.  இதையடுத்து அவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். பாலியல் தொல்லை, கொலை மிரட்டல், வன்கொடுமை உள்ளிட்ட சில பிரிவுகளில் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
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