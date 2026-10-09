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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (08:53 IST)

மாறியது டிரெண்ட்.. தவெக முதலிடம்.. அதிமுக 2வது இடம்.. 3வது இடத்திற்கு பின்னுக்கு தள்ளப்படும் திமுக..

vijay stalin
Written By: SIVA
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (08:53 IST)
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மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் அரசியல் களச் சூழல் மேலும் பரபரப்படைந்துள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை சுற்றுகள் தொடரத் தொடர, தமிழக வெற்றிக் கழகம் இரு தொகுதிகளிலும் தனது அசைக்க முடியாத முதலிடத்தைத் தக்கவைத்து முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
 
அதேவேளையில், களம் புதிய திருப்பத்தைக் கண்டுள்ளது; இரண்டாம் இடத்தை நோக்கி முன்னேறியுள்ள அதிமுக, பிரதான எதிர்க்கட்சியாகத் தனது இடத்தை நிறுவ முயல்கிறது. இதனால், கடந்த தேர்தலில் சிட்டிங் தொகுதிகளை இழந்திருந்தாலும் அதிமுகவுக்கு ஓரளவிலான ஆறுதல் கிடைத்துள்ளது. மாறாக,  திமுக எதிர்பாராத விதமாக மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டு வருவது, தேர்தல் கவனிப்பாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அதிமுகவை விடக் குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்று திமுக தொடர்ந்து பின்னடைவைச் சந்தித்து வருவது, அக்கட்சியின் தற்போதைய கள நிலவரம் குறித்தும் மக்கள் மனநிலை குறித்தும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இரு பாரம்பரிய திராவிடக் கட்சிகளையும் தாண்டி, தவெக தொடர்ந்து முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருவது 'விஜய் அலை' தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஓயவில்லை என்பதைத் தெள்ளத்தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வரவிருக்கும் தமிழக அரசியல் மாற்றங்களுக்கு மிக முக்கிய சான்றாக அமையும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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