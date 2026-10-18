  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TVK Leaders and MLAs Lead Midnight Relief Operations During Heavy Rains in Chennai
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 18 October 2026 (08:40 IST)

சென்னையில் கனமழை.. நள்ளிரவிலும் களத்தில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள், அமைச்சர்கள்.. முதல்வர் விஜய் கண்காணிப்பு...

சென்னை மழை
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (08:40 IST)
google-news
சென்னை நள்ளிரவில் பெய்துவரும் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு உதவ, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின்  சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கும் களத்தில் இறங்கி நிவாரண பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருவது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
 
குறிப்பாக, ராயபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் தமு அவர்கள் நேரடியாக களத்திற்கு வந்து பொதுமக்களின் தேவைகளை கவனித்து வருவது பெரும் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளது. இக்கட்டான இந்த சூழலில், கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்து முதலமைச்சர் திரு. விஜய் அவர்கள் ஒட்டுமொத்த நிவாரண பணிகளையும் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதுடன், துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளையும் வழங்கி வருகிறார். 
 
தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழையால் சென்னை நகரம் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் நிலையில், தவெக அமைச்சர்களும், நிர்வாகிகளும் களத்தில் இறங்கி மழைநீர் தேங்கும் இடங்களை ஆய்வு செய்து மக்களுக்குத் தேவையான உணவு, குடிநீர் மற்றும் மருத்துவ உதவிகளை உடனுக்குடன் வழங்கி வருகின்றனர். 
 
தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள நீரை மோட்டார்கள் மூலம் அகற்றும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை விரைவில் மீட்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை துளிர்த்துள்ளது. 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இந்தியாவில் அதிவேக இண்டர்நெட் சேவை!.. எலன் மஸ்க் அறிவிப்பு....

மதுராந்தகத்திற்கு புதிய திட்டங்களை அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!...

மதுராந்தகத்திற்கு புதிய திட்டங்களை அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது.

சென்னையில் அடுத்தகட்ட மழை வாய்ப்பு எப்போது? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு!

சென்னையில் அடுத்தகட்ட மழை வாய்ப்பு எப்போது? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு!சென்னையில் நேற்று மழையின் தீவிரம் ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள் இருந்தது பிரபல வானிலை பதிவர் 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' கணித்துள்ளார். வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி சென்னைக்கு மிக அருகில் நிலவுவதால், பிரதான மழை மேகங்களின் இணைப்புப் பகுதி சென்னைக்கு வடக்கே, அதாவது தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

டைகர் ஷெராப் சுடப்பட்ட விவகாரம்!.. ராஜஸ்தானில் 3 பேர் கைது!...

டைகர் ஷெராப் சுடப்பட்ட விவகாரம்!.. ராஜஸ்தானில் 3 பேர் கைது!...பாலிவுட்ட் நடிகர் டைகர் ஷெராப் நேற்று இரவு 7 மணியளவில் மும்பையின் ஜூஹூ பகுதியில் உள்ள ஒரு கால்பந்து மைதானத்திற்கு வந்துவிட்டு வீட்டிற்கு காரில் புறப்பட்டபோது பைக்கில் வந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள் அவரின் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திவிட்டு தப்பி சென்றனர்.

மரணத்தை முன் கூட்டியே கணித்த பாதிரியார் - சர்ச்சில் சிலுவை விழுந்து மரணம்!..

மரணத்தை முன் கூட்டியே கணித்த பாதிரியார் - சர்ச்சில் சிலுவை விழுந்து மரணம்!..ஈக்வடார் நாட்டில் ஒரு தேவாலயத்தில் பாதிரியார் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது தலைக்கு மேலே இருந்த சிலுவை விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...புது தில்லி, அக்டோபர் 19: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துணை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் பங்குச் சந்தை அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக, அதன் ஆரம்பப் பொதுப் பங்களிப்புக்கு சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான நிறுவன முதலீடு தேவைப்பட்டுள்ளது.