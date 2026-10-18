சென்னையில் கனமழை.. நள்ளிரவிலும் களத்தில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள், அமைச்சர்கள்.. முதல்வர் விஜய் கண்காணிப்பு...
சென்னை நள்ளிரவில் பெய்துவரும் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு உதவ, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கும் களத்தில் இறங்கி நிவாரண பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருவது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
குறிப்பாக, ராயபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் தமு அவர்கள் நேரடியாக களத்திற்கு வந்து பொதுமக்களின் தேவைகளை கவனித்து வருவது பெரும் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளது. இக்கட்டான இந்த சூழலில், கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்து முதலமைச்சர் திரு. விஜய் அவர்கள் ஒட்டுமொத்த நிவாரண பணிகளையும் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதுடன், துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளையும் வழங்கி வருகிறார்.
தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழையால் சென்னை நகரம் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் நிலையில், தவெக அமைச்சர்களும், நிர்வாகிகளும் களத்தில் இறங்கி மழைநீர் தேங்கும் இடங்களை ஆய்வு செய்து மக்களுக்குத் தேவையான உணவு, குடிநீர் மற்றும் மருத்துவ உதவிகளை உடனுக்குடன் வழங்கி வருகின்றனர்.
தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள நீரை மோட்டார்கள் மூலம் அகற்றும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை விரைவில் மீட்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை துளிர்த்துள்ளது.