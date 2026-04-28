செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (08:18 IST)

வேஷ்டி சட்டை.. கும்ப மரியாதை.. திருச்செந்தூரில் சாமி தரிசனம் செய்த விஜய்...

சட்டமன்ற தேர்தல் சமீபத்தில் முடிந்த நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் திருச்செந்தூருக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்திருப்பது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக அனைத்து அரசியல் தலைவர்களும் தற்போது ஓய்வெடுத்து வருகிறார்கள்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் கொடைக்கானலுக்கு சென்றுள்ளார். அவரின் மகனும், துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் குடும்பத்துடன் துபாய்க்கு சென்றுள்ளார். இந்நிலையில்தான், தவெக தலைவர் விஜய் திருச்செந்தூருக்கு சென்று சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தரிசனம் செய்தார்.

இதற்காக நேற்று இரவு நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டிலிருந்து விஜய் விமான நிலையம் சென்றார். அங்கிருந்து அவர் தனி விமானம் மூலம் மதுரைக்கு சென்றார். அங்கிருந்து கார் மூலம் அவர் திருச்செந்தூருக்கு இன்று அதிகாலை 3 மணி அளவில் வந்தார். அப்போது அவரை பார்க்க கூட்டம் கூடியிருந்தது. விஜய் வருவதால் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டிருந்தது.

பட்டு வேட்டி, சட்டையில் வந்திருந்த விஜய் அதன்பின் ஒரு துண்டு மட்டும் அணீந்து சுப்பிரமணிய கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். கோவில் சார்பாக அவருக்கு பூரண கும்ப மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டது.. அதோடு அவருக்கு வெற்றிவேலும் பரிசாக வழங்கப்பட்டது. அதன்பின் கடற்கரைக்கும் சென்று விஜய் வழிபட்டார்.இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது..



ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விஜய் இல்லை.. மூன்று விஜய் இருந்திருக்காங்க.. தேர்தலுக்கு பிந்தைய ஆய்வில் ஆச்சரியம்..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில், கள ஆய்வுகள் சில அதிரடியான தகவல்களை வெளியிட்டு வருகின்றன. முன்னதாக "ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விஜய் ஆதரவாளர் இருப்பார்" என்று கணிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள ஆய்வின்படி, ஒரு வீட்டில் குறைந்தது மூன்று விஜய் ஆதரவாளர்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இது பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளின் கணக்குகளை முற்றிலும் தலைகீழாக மாற்றியுள்ளது.

மனைவியை கொன்று சிமெண்ட் பெட்டிக்குள் மறைத்த கணவன்.. காணவில்லை என நாடகம்..!குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் கணவன் ஒருவன் தனது மனைவியை கொன்று, அவரது உடலை யாருமில்லாத பாழடைந்த வீட்டில் சிமெண்ட் நிரப்பப்பட்ட மரப்பெட்டிக்குள் மறைத்து வைத்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

பிரியாணி விருந்து வைத்து கொண்டாட்டம்.. மறுநாள் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி..!மும்பையின் பைதுனி பகுதியில் வசித்து வந்த அப்துல்லா டோகாடியா அவரது மனைவி நஸ்ரீன் மற்றும் மகள்கள் ஆயிஷா , ஜைனப் ஆகியோர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளனர்.

மே 4ம் தேதி 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. அர்ச்சனா பட்நாயக் தகவல்!..தமிழகத்தில் 2026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் 7053 வாக்குச்சாவடிகளிலும் நடைபெற்றது.

மேற்கு வங்க தேர்தல்!.. கரண்ட் கட் பண்ணி ஓட்டு மிஷனை கைப்பற்ற முயற்சி!.. மம்தா குற்றச்சாட்டு!...மத்தியில் ஆளும் பாஜகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்யும் மாநிலங்களில் மேற்கு வங்கமும் ஒன்று. அதிலும் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தொடர்ந்து பாஜகவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்.

